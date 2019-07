Dogodilo se na današnji dan – 26. srpnja

Prva nezavisna država u Africi je Liberija čija je nezavisnost proglašena na današnji dan 1847. godine. Liberiju je početkom 19. stoljeća osnovalo Američko društvo za kolonizaciju s ciljem preseljenja oslobođenih crnih robova iz SAD-a natrag na afrički kontinent. Doseljeni robovi su ostali odvojeni od većinskog domaćeg stanovništva, zadržavši vlast i privilegirani položaj u zemlji. Njihova vladavina okončana je 1980. državnim udarom kojim je počelo razdoblje nestabilnosti u političkom životu zbog sukoba većih etničkih skupina. 1989. Liberija je potonula u građanski rat nekoliko pobunjeničkih grupa koji je s prekidom od 1997. do 1999.trajao sve do 2003. godine.

Fidel Castro je 26. srpnja 1953. poveo ustanak protiv režima generala Fulgencija Batiste, kubanskog predsjednika i diktatora. Batista je na Kubi od 1933. do 1940. imao veliku vlast, iako je djelovao iz sjene kroz marionetske predsjednike. Od 1940. do 1944. bio je predsjednik, a drugi put se na vlast popeo kroz puč, vladavši od 1952. do 1959. Stalno je krao na izborima, a u zemlji se polako javljala pobuna. Kad je izvršio puč, narodu je bilo dosta te se pobunio. Gerila je dobila karizmatskog vođu, Fidela Castra, koji za razliku od Batiste nije imao veze s mafijom niti podilazio interesima SAD-a. Nakon što je srušen, Batista je pobjegao u Španjolsku gdje je i umro.

Na današnji dan 1963. katastrofalan potres pogodio je makedonski glavni grad Skoplje. Poginulo je 1.070 osoba a materijalna šteta bila je procijenjena na tadašnjih 500 milijuna američkih dolara. Potres je bio jačine 6.1 stupnjeva po Richteru, ozlijeđeno je između tri i četiri tisuće ljudi, a njih 200 tisuća ostalo je bez krova nad glavom. Između 75 i 80 posto grada bilo je uništeno. U danima nakon potresa, svoju je pomoć ponudilo 78 zemalja svijeta koje su poslale novac, lijekove i timove za gradnju. Poznati slikar Pablo Picasso darovao je svoju sliku ''Glava žene'' koja je kasnije izložena u novosagrađenom Muzeju suvremene umjetnosti u Skoplju. UN je 1965. zamolio slavnog japanskog arhitekta Kenza Tangea da se natječe za reizgradnju grada. Pobijedio je na natječaju, ali njegov plan za Skoplje ostaje tek djelomično ostvaren.

26. srpnja 2001. godine Haaški sud je podignuo optužnicu protiv generala Ante Gotovine. Sud je optužio Gotovinu za planiranje etničkog čišćenja i ratne zločine tijekom akcije Oluja 1995. Gotovina je odbio primiti optužnicu te je od njezina podizanja do uhićenja bio u bijegu. Nakon višegodišnjeg skrivanja Gotovina je uhićen na Kanarskim otocima 2005. godine. Izvori kažu da je tjednima na jahti kružio Kanarskim otočjem. Nekoliko dana prije uhićenja stigao je na Tenerife u pratnji australskog Hrvata Joze Grgića 'Jablana'. Kad su se navečer spustili u restoran hotela Bitácora, prišli su im službenici španjolske policije i uhitili ih. Gotovina je 9. prosinca iz španjolskog zatvora prebačen u UN-ov zatvor u Scheveningenu. 11. ožujka 2008. počelo je suđenje generalima Anti Gotovini, Mladenu Markaču i Ivanu Čermaku.

Na današnji dan 1856. rođen je slavni pisac George Bernard Shaw, a 1875. švicarski psiholog i psihijatar Carl Gustav Jung. Američki redatelj Stanley Kubrick rođen je 1928., a slavni pjevač Rolling Stonesa Mick Jagger 1943. Na današnji dan svoj rođendan slave glumice Helen Mirren (1945), Sandra Bullock (1964) i Kate Beckinsale (1973), kao i glumac Kevin Spacey (1959).