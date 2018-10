Dogodilo se na današnji dan - 19. listopada

Opsada Yorktowna ili Bitka za Yorktown odigrala se na današnji dan 1781. godine i predstavlja ključni trenutak američkog rata za neovisnost. Američke snage predvodio je legendarni George Washington, a francuske saveznike general Comte de Rochambeau. Borili su se protiv iskusnog britanskog generala Cornwallisa koji je morao priznati poraz jer mu nisu stigla pojačanja.

Iako se košarka općenito smatra američkim sportom, u stvarnosti ju je izmislio Kanađanin James Naismith 1891. Košarka je svoj olimpijski debi imala 10-ak godina kasnije i on je bio čisto promotivnog karaktera. No današnji dan je važan jer se 1933. godine izglasalo da taj sport postane punopravnim članom olimpijske obitelji sportova. To se i dogodilo tri godine kasnije u Berlinu. Od tad u njemu uglavnom dominiraju američki timovi.

Upravo 19. listopada godine 1900. Butch Cassidy i Sundance Kid, legendarni američki banditi, obaviše svoju prvu zajedničku pljačku.

Neizostavna liverpoolska četvorka snimila je 1963. pjesmu napravljenu po ukusu američkih slušatelja „I Want to Hold Your Hand" koja je njihova prva stvar što se popela na čelo Bilboardove ljestvice 100, a 1988. grupa Roxette krenula je u osvajanje svjetskog auditorija albumom „Roxette Look Sharp".

Znate li tko je Scott Elliot Fahlman? Vjerojatno ne, ali on vam je gotovo neizostavan dio svakodnevnog života. Na koji način? Pa on je 1982. izmislio smileyje, emotikone ili kako god ih zovete. On je smatrao da će ti simboli olakšati međusobnu komunikaciju u smislu da će ljudi lakše razlikovati ozbiljne izjave od šala u pismenom obliku. Predložio je :-) i :-( kao simbole za tu svrhu. Ostalo je povijest.

Davne 866. svijet je ugledao Leon IV., bizantski car. Na današnji dan 1784. rodio se britanski pisac, kritičar i esejist James Henry Leigh Hunt. Među slavljenicima je i legendarni udarač i boksački prvak Evander Hollyfield (1962.),zatim engleski glumac Jeremy Irons i američki mu kolega komičar John Lithgow (iz serije ''Treći kamenčić od sunca'')). Danas će se veseliti i švedski supermodel Victoria Silvstedt (1974.).

Pročitajte i Dnevni horoskop za 19. listopada 2018.