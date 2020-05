Dogodilo se na današnji dan - 17. svibnja

Na današnji dan 1756. Velika Britanija je proglasila rat Francuskoj koji je u povijest ušao kao Sedmogodišnji rat (Pomeranski rat ili Francusko-indijanski rat). Sukobljene strane bile su Velika Britanija, britanske kolonije u Sjevernoj Americi, Pruska i Hannover protiv Francuske, Austrije, Rusije, Švedske i Saske. Iznenadno povlačenje Rusije, zbog smrti carice Elizabete, te dolazak na rusko prijestolje izrazito propruski raspoloženih careva, Petra III. i njegove supruge Katarine II., dovelo je do sklapanja mira 1963. u dva ugovora u Parizu. Priznat je poraz Burbona u korist Engleske i predaja francuskih kolonija Englezima, a Šlezija je ostala Pruskoj.

Aljaska, poluotok na sjeverozapadu Sjeverne Amerike, 1884. je neslužbeno proglašena vlasništvom SAD-a. Rusi su je nakon Krimskog rata prodali Amerikancima čija se odluka za kupnju pokazala kao odličan strateški potez - Aljaska je bogata rudama zlata i srebra te šumama i zalihama nafte. Milijun i pol četvornih kilometara prodano je 1867. za samo četiri centa po jedinici. Iako je 1959 Aljaska službeno postala 49. država SAD-a, na današnji dan 1884. potpisan je "organski zakon" kojim su započete prve prave administrativne veze Aljaske i Washingtona.

U Londonu je 1890. počeo izlaziti "Comic Cuts", prvi strip koji se na novinskom papiru prodavao na tjednoj bazi. Strip je inspirirao brojne izdavače da se jače posvete tom žanru, a 1953. je prestao samostalno izlaziti te je pripojen Knockoutu, stripu koji je izašao u samo dva izdanja.

Britanska vlada priznala je na današnji dan 1949. Irsku kao samostalnu državu. Nakon što su otok u 12. stoljeću pokorili Normani, otočna zemlja pala je pod dugogodišnju vlast Engleske koja se prema zatečenom stanovništu odnosila bez poštovanja te su brojni Irci u 19. stoljeću pobjegli u Ameriku. Nakon dugih i teških pregovora, Britanci su 1949. konačno priznali Irsku koja je dan nakon priznanja postala suverena Republika (izuzev Sjeverne Irske) s glavnim gradom Dublinom.

Stevie Wonder izdao je na današnji dan 1973. svoj veliki hit "You are the Sunshine of my Life" koji se odmah popeo na sam vrh glazbenih ljestvica u SAD-u i Velikoj Britaniji.

Na današnji dan 1444. rođen je veliki talijanski slikar Sandro Botticelli (Rođenje Venere, ilustracije Danteove Božanstvene komedije i freske u Sikstinskoj kapeli). Rođendan slave new age pjevačica Enya, pjevačica Corrsa Andrea Corr te glumci Bob Saget, Dennis Hopper, Brigitte Nielsen i olimpijski boksač Sugar Ray Leonard.