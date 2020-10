Dodijeljene nagrade ZagrebDoxa

U subotu, 10. listopada s početkom u 20 sati, online prijenosom dodjele nagrada zaključeno je ovogodišnje, posebno izdanje Međunarodnog festivala dokumentarnog filma ZagrebDox. Tijekom sedam festivalskih dana publika je u Kinu SC i Teatru &TD Studentskog centra u Zagrebu imala priliku pogledati pedesetak dokumentaraca, uz susret s filmovima i autorima, na sigurnoj distanci i uz maksimalno poštivanje epidemioloških mjera. U posebnoj emisiji uživo, koju je na platformi R+ vodio Robert Zuber, proglašeni su ovogodišnji festivalski laureati.

O programu međunarodne konkurencije odlučivao je žiri čiji su članovi nagrađivani hrvatski dokumentarist Goran Dević, slovenska redateljica, producentica, predavačica, umjetnička direktorica i selektorica Makedoxa, Petra Seliškar, te češka redaeljica i fotografkinja Anna Kryvenko. Glavnu festivalsku nagradu, Veliki pečat, osvojio je film Pjena Ilyje Povolotskog. „U selekciji od 17 filmova žiri je zamijetio minimalistički filmski portret izolirane zajednice u tradiciji neposrednog filma. Redatelj je uspio otkriti mjesto i njegovu prošlost u današnjim prizorima Murmanska", istaknuo je žiri. Posebno priznanje u istoj je kategoriji dodijeljeno filmu Uzorno vladanje Audriusa Mickevičiusa i Nerijusa Mileriusa, uz sljedeće obrazloženje: „Za izuzetan i dramatičan osobni pristup opraštanju, kolektivnoj osveti i sustavnom kažnjavanju koji pretvara priču iz stvarnog života u filmsku meditaciju. Ovaj film pomaže nam da shvatimo logiku zatvorskog sustava, ali i ljude koji kroz njega prolaze, njihove živote, obitelji i priče. I sam režiser suočava se s nekim problemima sustava te mora pronaći način kako da se pomiri s njime."

Hrvatski novinar i urednik Dean Šoša, talijanska scenografkinja i redateljica Valentina Primavera te filmska producentica i umjetnička direktorica Filmskog festivala u Trstu Nicoletta Romeo članovi su ovogodišnjeg regionalnog žirija koji je Veliki pečat dodijelio filmu Naš dom u divljini Radua Ciorniciuca. „Trezven portret nevolja potlačene klase bez ikakva uljepšavanja, retorike ili moralnog osuđivanja, prateći teško i intimno putovanje velike rumunjske obitelji iz divljine dunavske delte u veliki grad, iz idiličnog prirodnog krajolika u civilizaciju i mogućnost bolje budućnosti, bar za mlađe generacije", ustvrdio je žiri. Posebno priznanje osvojio je hrvatski film Jedna od nas Đure Gavrana. „Narativan dokumentarac snimljen empatičnom bliskošću s protagonistima, skupinom prijatelja čija 15. godišnjica mature predstavlja brutalno otkriće, trenutak sazrijevanja između nove spoznaje o čudovištima iz prošlosti i novog, mudrijeg pogleda na život", stoji u obrazloženju žirija.

Na ZagrebDoxu dodjeljuje se i Mali pečat, nagrada autoru/ici do 35 godina starosti. O laureatima ove nagrade odlučivao je Mladi žiri, koji su ove godine činili nizozemski redatelj i producent John Appel, beogradska montažerka, redateljica i scenaristica Jelena Maksimović te direktor Festivala mediteranskog filma Split i predsjednik Kino mreže, Alen Munitić. Mali pečat ove je godine otišao u ruke Radua Ciorniciuca, redatelja filma Naš dom u divljini, i to „za snažan redateljski debi koji otvara vrijedna pitanja o modernom svijetu i govori na jedinstven, uvjerljiv i emotivan način o obitelji koja se mora odreći doma u divljini te ući u društvo", prema riječima žirija. Posebno priznanje u ovoj je kategoriji dodijeljeno Ilyji Povolotskom, redatelju filma Pjena, „za izniman filmski jezik koji nas približava ljudima i njihovoj svakodnevnoj borbi na obali Barentsova mora".

Uz službene festivalske nagrade, Veliki i Mali pečat, na ZagrebDoxu se dodjeljuje i nekoliko posebnih nagrada. Nagradu Movies That Matter za film koji na najbolji način promiče ljudska prava dodijelili su mađarska redateljica Dorottya Zurbó, riječka aktivistkinja i voditeljica programa za ženska prava i reproduktivnu pravdu u udruzi PaRiter Marinella Matejčić, te aktivist s višedesetljetnim iskustvom djelovanja u organizacijama civilnog društva Mladen Majetić, a nagrada je pripala filmu Odvjetnica Rachel Leah Jones i Philippea Bellaichea. „Film koji prikazuje lica i glasove pravde u militariziranom izraelskom društvu koje ugnjetava diskriminirane Palestince u Gazi i na Zapadnoj obali zaslužuje nagradu Movies That Matter žirija ne samo zato što majstorski pruža uvid u unutarnju borbu protagonistice te rizike koje ona i njezina obitelj preuzimaju zbog njezine predanosti pravdi, ali i zbog fokusiranja na višedesetljetnu ustrajnost na maloj, ali važnoj klici ljudskosti i empatije prema Palestincima u militantnom izraelskom društvu", istaknuo je žiri. U istoj je kategoriji dodijeljena su i dva posebna priznanja: filmu Euforija postojanja redateljice Réka Szabó te filmu Sjene bez sunca iranskog redatelja Mehrdada Oskoueija.

Nagrada Mojoj generaciji, koju autoru svoje generacije dodjeljuje osnivač i direktor ZagrebDoxa, Nenad Puhovski, pripala je američkom oskarovcu Alexu Gibneyju, čiji je novi film Građanin K prikazan u sklopu programa The Best of the Rest. „Ovogodišnji dobitnik Nagrade Mojoj generaciji je oskarovac i višestruki dobitnik nagrade Emmy, Alex Gibney, za film Građanin K, ali i za čitav svoj, doista značajan, dokumentaristički opus. Građanin K, njegov posljednji film iz 2019., tematizira slučaj Mihaila Khodorkovskog, jednog od najbogatijih ruskih oligarha, političkog protivnika Vladimira Putina, višegodišnjeg zatvorenika i disidenta. No, mnogo više od same biografije, ovaj film govori o kompleksnim procesima koji su obilježili stvaranje post-sovjetske Rusije, ali i novih globalnih geopolitičkih odnosa. Došavši iz svijeta medija, Gibney u svojim filmovima, od kojih su mnogi prikazani i na ZagrebDoxu, beskompromisno progovara o temama koje zanimaju široki spektar gledatelja, baveći se društvenim fenomenima i osobnim sudbinama koje su obilježili vrijeme u kojem živimo", stoji u obrazloženju Nenada Puhovskog.

Nagrada međunarodne federacije filmskih kritičara FIPRESCI, o kojoj su odlučivali makedonski filmski kritičar, publicist i programski direktor Međunarodnog filmskog festivala Kinenova Igor Angjelkov, hrvatska filmska kritičarka Marijana Jakovljević te latvijska filmska kritičarka Zane Balčus, dodijeljena je filmu Naš dom u divljini Radua Ciorniciuca. „Za film koji se bavi nizom tema suvremenog društva: koji način života odabrati, koje mjesto zvati domom te kako se prilagoditi novim okolnostima. Istražujući te teme, autori ostavljaju otvoren prostor publici za promišljanje i vlastito mišljenje. Iz dugog promatračkog procesa predstavljena nam je snažna priča koja nas uvlači u živote protagonista i omoguće nam da prisustvujemo ključnim trenucima, pojačavajući time emotivnu povezanost", istaknuo je žiri.

Posebno izdanje međunarodnog festivala dokumentarnog filma ZagrebDox započelo je 4. listopada, a program je uključio pedesetak aktualnih dokumentarnih naslova. Uz natjecateljski program, podijeljen u kategorije međunarodne i regionalne konkurencije, u programu The Best of the Rest prikazano je dvadesetak odabranih filmova iz ovogodišnjih službenih programa, a osim toga, ZagrebDox uključio je i dva retrospektivna programa: online retrospektivu filmova nagrađivane britanske redateljice Lucy Walker te autorsku večer posvećenu renomiranom domaćem dokumentaristu Goranu Deviću.

Pobjedničke filmove ovogodišnjeg ZagrebDoxa publika će imati prilike pogledati i u nedjelju, 11. listopada, u dvorani Kina SC, u sklopu programa The Best of the Fest. Cijena paketa ulaznica za svih šest projekcija iznosi 70 kuna, a za pojedinačnu projekciju cijena ulaznice iznosi 20 kuna. Dobitnik HT nagrade publike, koja se dodjeljuje najboljem filmu po izboru gledatelja, bit će objavljen u nedjelju, 11. listopada, u prijepodnevnim satima.

Informacije o ulaznicama i raspored projekcija ovogodišnjeg ZagrebDoxa nalaze se na službenoj internetskoj stranici festivala: www.zagrebdox.net.