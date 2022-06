Dodijeljene nagrade Animafesta

Žiri Velikog natjecanja kratkometražnog filma u sastavu Paul Driessen, Les Mills, Alex Dudok de Wit, Ana Nedeljković i Igor Grubić odlučio je Grand Prix dodijeliti portugalskom filmu Smetlar (O homem do lixo) redateljice Laure Gonçalves, nastalom u produkciji studija Bando à Parte i BAP. U obrazloženju žirija stoji: Mnogo nas je toga u ovom filmu zadivilo. Prirodnost dijaloga. Toplina i intima obiteljskog okruženja. No ponajviše nježnost s kojom je ispričana ova priča o velikodušnosti usred političkih i ekonomskih nedaća u Portugalu. A tu je i majmun.

Isti je žiri Nagradu Zlatni Zagreb za kreativnost i inovativno umjetničko postignuće poslao na adresu Huga Covarrubiasa za čileanski film Bestia (produkcije Trebol 3 Producciones i Maleza Estudio). Mnogi filmovi na festivalu dotakli su se teme političkog nasilja. No nigdje hladnoća okrutne države nije pamtljivije izražena nego u grubom, nepomičnom licu lutke u ovom filmu, čija priča podsjeća na užase čileanske fašističke diktature - napisao je žiri.

Nagrada Zlatko Grgić za najbolji prvi film napravljen izvan obrazovne institucije otišla je francusko-izraelskom filmu Pismo prascu (Letter to a Pig) Tal Kantor (produkcije Miyu Productions i The Hive Studio). Među ovogodišnjim smo filmovima izbrojali mnogo svinja. Svinja može biti odbojna i slatka, okrutna i pametna, a ovaj film stavlja ovu kompleksnu životinju u srce bogato dvosmislene, elegantno zamišljene priče o Holokaustu iz neobične perspektive - poručuje žiri.

Članovi žirija odlučili su dodijeliti i posebna priznanja. Igor Grubić nagradio je tako poljsko-kanadski film Nemoguće figure i druge priče I (Impossible Figures and Other Stories I) Marte Pajek (produkcije Animoon i NFB) jer nas ovaj film vodi na putovanje postapokaliptičnim, napuštenim gradom, u kojem protagonistica u sutonu svog života promišlja osobnu i kolektivnu povijest. Tema i minimalistički stil postižu snažan poetski učinak te zajedno pokreću pitanja koja u današnjem društveno-političkom vremenu postaju sve aktualnija. Jesmo li kao civilizacija išta naučili ili se iznova vrtimo u začaranom krugu? - zapitao se Grubić.

Alexa Dudok de Wita posebno se dojmila jezgrovitost i fina zloba njemačke Stvari (Ding) Maltea Steina nastala u autorovoj samostalnoj produkciji koja me nije toliko potakla na razmišljanje, koliko je u meni izazvala osjećaj gađenja, pa čak i gnušanja, akutne tjeskobe te olakšanja kada sam na kraju prasnuo u smijeh - objasnio je Dudok de Wit.

Les Mills svoje je posebno priznanje uručio francuskom filmu Progutati svemir (Swallow the Universe) kolumbijskog autora Nieta (produkcije Autour de Minuit). Nikada nisam uzeo trip, ali zamišljam da to tako izgleda. Ovaj film čudesno je živopisno putovanje bizarnom džunglom, vrlo vješto realizirano, nevjerojatno snažno i pamtljivo iskustvo - kazao je Mills.

Ana Nedeljković odabrala je, pak, slovensko-njemačko-francuski film Steakhouse Špele Čadež, nastao u produkciji Finta Filma, Fabian&Freda, RTV Slovenije i Miyu Productions. Ovaj je film pronašao efektan i vizualno snažan način da progovori o obiteljskom i verbalnom nasilju, temama koje su mnogi doživjeli, no o kojima nikada nisu razgovarali - istaknula je Nedeljković.

Naposljetku, Paul Driessen svoje je posebno priznanje dao francuskom filmu Oderana (Écorchée) Joachima Hérisséa (Komadoli Studio) jer ga je ova jeziva priča o dvije sestre povezane nogom sa zastrašujuće skrpanim lutkama podsjetila na Dvije sestre Caroline Leaf. Odlična mi je scena kada si jedna od sestara odreže nogu te kako je kapanje krvi prikazano u stilu cjelokupnog dizajna filma - naveo je Driessen.

Prema odluci žirija Velikog natjecanja dugometražnog filma u sastavu Olga Pärn, Aya Suzuki i Anastasiya Verlinska Grand Prix pripada češko-francusko-slovačkom filmu Maad, moje sunce (Moje slunce Maad) Michaele Pavlátove u produkciji Negativa, Sacrebleu Production i BFILM-a - majstorski režiranoj priči koja zamagljuje granice očaja i nade, koja nas tjera da proživimo bol odbacivanja i toplinu prihvaćanja.

Isti je žiri odlučio dodijeliti i dva posebna priznanja. Prvo ide japansko-francuskom filmu Deseci sjevera (Ikuta no kita) Kojija Yamamure (Yamamura Animation i Miyu Productions), iznimnom dugometražnom filmu koji prikazuje nadrealističku struju svijesti, dosad neviđenu u crtanoj animaciji. Majstorski oslikano platno snova i strahova uznemiruje nas i slikovnošću i glazbom - poručio je žiri. Drugo posebno priznanje žiri je dao francusko-njemačko-češkom filmu Prijelaz (La traversée) Florence Miailhe (produkcije: Les Films de l'arlequin, Balance Film GmbH, Maurfilm S.R.O., XBO Films), izvanrednom prikazu istinskog potencijala animacije koji naglašava priču kroz ovu snažnu umjetničku formu te emocionalno povezuje publiku s likovima na putu prema slobodi.

Objedinjeni žiri Natjecanja studentskog filma i Natjecanja hrvatskog filma u sastavu Alexandra Ramires, Jelena Popović i Igor Prassel odlučio je Nagradu Dušan Vukotić za najbolji studentski film dodijeliti francusko-tajvanskom filmu Džem od leptira (La Confiture de papillons) Shih-Yen Huang, nastalom na ENSAD-u (École nationale supérieure des Arts Décoratifs), za osobnu priču jedne kćeri koja se koristi metaforom beskonačne smrti domaćih životinja za prikazivanje njezina odnosa s nemarnim ocem. Shih-Yen Huang vješto nas vodi na hipnotizirajuće putovanje beživotnim prostorima njihova doma. Financijsku nagradu u iznosu od 1000 eura koja pripada pobjedniku Natjecanja studentskog filma dodjeljuje Zagrebačka banka.

Prema odluci istoga žirija, posebna priznanja pripala su filmovima Mama, što je psu? (Maman, il a quoi le chien?) Lole Lefevre (Francuska, Atelier de Sèvres) za dosljedno izvedenu intrigantnu priču o divljim nagonima razbuktale seksualnosti koja se kosi s neprirodnim moralnim tabuima našeg društva te Nemoralan (L'immoral) Ekina Koce (Francuska, La Poudrière) jer pokazuje koliko su štetne ljudska pasivnost i agresivnost. Temi se pristupa pomoću vrlo minimalističke animacije, da bi se ispričala crnohumorna priča koja predstavlja vrlo uobičajen način našeg svakodnevnog života.

Najboljim filmom Natjecanja hrvatskog filma proglašen je 11 Vuka Jevremovića u samostalnoj autorovoj produkciji zbog nepokolebljivo filigranskih linija i boja koje se stapaju u neobuzdanoj sinkroniji s pritiskom iz krvnih žila i s tribina te za majstorsko kinetičko istraživanje čovjeka, životinje i lopte u jeku tjeskobe kaznenog udarca. Njemu pripada i financijska nagrada u iznosu od 1000 eura koju dodjeljuje Društvo hrvatskih filmskih redatelja. Posebno priznanje uručeno je Jeleni Oroz za Pisma na kraju šume u produkciji Bonobostudija za originalan i prelijep umjetnički stil, glatku animaciju, savršenu montažu i ritmičnu glazbenu pratnju, no prije svega za trud da djecu nauči da pišu, jedu ukusno voće i povrće te, najvažnije od svega, da ne budu pohlepna i da radije budu dobri prijatelji. Posebno priznanje za najbolju hrvatsku manjinsku koprodukciju odlazi filmu Ljubav u doba ekonomije bazirane na ugljenu (Miłość w czasach gospodarki opartej na węglu) Tomasza Siwińskog, u koprodukciji studija Letko i Adriatic Animationa za vizualnu dosljednost i pristup temi, ali i za estetiku koja nam pomaže shvatiti ljudsku toplinu usred hladne zime te nas navodi na razmišljanje o težini industrijskog krajolika u našoj evoluciji.

Pobjednika Natjecanja VR animacije izabrao je žiri u kojemu su bili Eva Cvijanović, Milen Alempijević i Franziska Bruckner. Nagradu su dodijelili tajvanskom radu Samsara Hsin-Chiena Huanga (produkcija Virtual and Physical Media Integration Association of Taiwan) jer ih je ovo uranjajuće putovanje kroz vrijeme i prostor odvelo u čarobne paralelne svemire i proširilo im svijest te predstavlja iznimno osmišljen doživljaj. Posebno priznanje žiri je, pak, uručio kanadsko-belgijskom projektu Marco & Polo Go Round Benjamina Steigera Levinea (produkcije Item 7 i Belga Productions) jer neki vam događaji prevrnu svijet naglavce.

Pobjednika Natjecanja filmova za djecu birao je žiri u sastavu Ema i Jakov Barbarović, Gita Gugo, Lala Spremo i Nika Vrbanić. Žiri je glavnu nagradu dodijelio korejskom filmu Piropiro autorice Miyoung Baek nastalom u njezinoj samostalnoj produkciji, filmu s predivnim vizualima i animacijskim tehnikama 2D-a i digitalnog crteža koje su dobro spojene. Glavna poruka filma koja je na nas ostavila veliki dojam govori o tome kako su jedino što nas zaustavlja u životu strah i mi sami, a zapravo je bitno probati - poručio je žiri. Odlukom istoga žirija posebno priznanje u Natjecanju filmova za djecu pripalo je francusko-gruzijskom filmu Franzyjina čarobna juha (La Soupe de Franzy) Ane Chubinidze (produkcije Folimage i Pocket Studio), filmu koji ima važnu poruku: da je ljepše dijeliti nego da sve imaš samo za sebe. Film ima dojmljiv dizajn likova, privlačne boje, elemente humora i naglašenu estetiku vizuala - zaključio je žiri.

Nagrada publike Mr. M za film iz programa Velikog natjecanja dugometražnog filma pripada filmu Prijelaz Florence Miailhe.

Nagrada publike Mr. M za film iz programa Velikog natjecanja kratkometražnog filma odlazi također u ruke filma Smetlar Laure Gonçalves - time su se peti put u polustoljetnoj povijesti Animafesta poklopili Grand Prix stručnog žirija i Nagrada publike, što predstavlja neoboriv dokaz visoke kompetentnosti i zahtjevnosti posjetitelja festivala.

33. Svjetski festival animiranog filma održat će se od 5. do 10. lipnja 2023. godine.