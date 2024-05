Dodatna pojačanja INmusic #16

U suradnji s Dostavom zvuka na INmusic festival #16 stiže žanrovski presjek hvaljenih domaćih glazbenih sastava - od kantautorskog pop-punka i global psych zvuka do stoner rocka i eksperimentalne alternative!

IDEM je obilježilo proteklu godinu na domaćoj sceni rasprodanim koncertima i još boljom atmosferom. Umjetnički projekt zagrebačkog kantautora i multiinstrumentalista Antuna Aleksa lansiran je 2023. godine odmah osvojivši srca publike prvim singlovima. Mješavinom popa, punka i rocka dominira zarazna energija, buntovni duh i simpatična doza nereda, dok pjesme govore o životu kakav jest - bez filtera i uljepšavanja - te se bave temama poput ljubavi, gubitka, frustracija i vlastitog mjesta u svijetu.

Global psych bend nemanja okuplja članove iz Pule i Zagreba inspirirane zvukovima 70-ih - bend čine Luka Šipetić (gitara), Danilo Dobrić (bubnjevi), Laura Tandarić (perkusije), Laura Matijašević (bas) i Ana Kovačić (sax, synth), a do sada su izdali tri hvaljena i međunarodno prepoznata albuma: "Tarot Funk", "Cosmic Disco" i "Voodoo Beat". U jedinstvenu zvukovnu sliku uspješno spajaju afro-kolumbijske, anatolijske i tajlandske motive te publici nude energičnu i plesnu muziku inspiriranu mitologijom i filmom, uz vrhunsku sviračku izvedbu i atmosferu.

Muscle Tribe of Danger and Excellence (MTDE) prošle godine se vratio iz privremenog mirovanja i ponovno dokazao da ovaj zagrebački rock bend i dalje osvaja publiku žestokom mješavinom rocka, stonera i metala. Talentirana četvorka u sastavu Domagoj Šimek (vokal), Andrija Ražnatović (gitara), Luka Jambrošić (bas) i Andro Jambrošić (bubnjevi) uspješno isprepliće vlastite različite glazbene utjecaje stvarajući jedinstveno moćan zvuk i atmosferu punu rock'n'roll energije.

Virovitički Skotni Vrag relativno su novo ime na domaćoj sceni, ali brzo grabe pažnju i publike i kritike. Njihov psihodelični rock s porukom se ne boji žanrovskih granica i gotovo besprijekorno spaja elemente indie i surf rocka, groovea, psihodelije i jazza, što rezultira eklektičnim i zaraznim zvučnim iskustvom, kao i pamtljivim scenskim nastupom. Jakov Koščak (gitara, vokal), Nikola Milosavljević (gitara, vokal), Josip Šustić (bas) i Mario Petrinjak (bubanj) kroz humorne tekstove i energičnu glazbu izvode satirični komentar društva.

Jake domaće snage pridružuju se već impresivnom lineup-u povratničkog 16. izdanja INmusic festivala gdje će zasvirati uz već najavljene izvođače: The Smashing Pumpkins, Hozier, The National, Paolo Nutini, Röyksopp, Gossip, Viagra Boys, Dogstar, Bombay Bicycle Club, The Gaslight Anthem, Squid, Sleaford Mods, Ibibio Sound Machine, Descartes a Kant, Sprints, bar italia, Deadletter i Lucy Kruger & The Lost Boys i brojne druge. Trodnevne festivalske ulaznice za INmusic festival #16 za 109 EUR (+ troškovi transakcije) dostupne su putem službenog festivalskog webshopa te u Dirty Old Shopu (Tratinska 34, Zagreb) po cijeni od 109 EUR. Sedmodnevne kamperske ulaznice za samo 49 EUR (+ troškovi transakcije) dostupne su isključivo putem službenog festivalskog webshopa. U prodaji je i ograničeni broj jednodnevnih ulaznica za 16. izdanje najvećeg hrvatskog open-air festivala i dostupan isključivo putem službenog INmusic webshopa.