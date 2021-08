Dodan još jedan koncert Pipsa u ALU

Grupa PipsChips&Videoclips u manje od dva tjedna rasprodala je koncert u dvorištu Akademije likovnih umjetnosti u Zagrebu u subotu 11. rujna, a dodan je novi datum u nedjelju 12. rujna. Nakon toga neće više biti dodavanja novih koncerata.

Na dan nesuđenog i sada već dvije godine odgađanog spektakla na Šalati, Pipsi će i ove godine ponuditi fanovima zagrebački koncert dok čekamo bolja vremena i mogućnosti koncerta na Šalati. Uz i dalje prilične nejasne mjere za tako velika okupljanja na kojima se očekuje nekoliko tisuća ljudi, problem su i prošlogodišnji potresi. Oni su uzdrmali tribine legendarnog zagrebačkog stadiona, zbog čega sada tamo nije moguće organizirati koncerte s posjetiteljima na tribinama.

PipsChips&Videoclips - "Ljubav 21" ft. Edo Maajka

Na ovaj susret u izuzetnom prostoru Pipsi će donijeti dugačak set najvećih hitova iz kompletne karijere.

Koncert u dvorištu ALU ove godine donosi identičnu situaciju kao onaj u garaži MSU prošle jeseni. Svi fanovi koji čuvaju ulaznice za Šalatu ulaze u ALU s popustom. Regularna cijena ulaznice je 120 kn, a s popustom iznosi 90 kn. Fanovi koji žele na oba koncerta u ALU, mogu iskoristiti popust oba puta.

Broj ulaznica je limitiran, a koncert će biti održan prema svim u tom trenutku važećim mjerama i preporukama Stožera civilne zaštite RH.



Ulaznice s popustom za koncert u ALU kupuju se na mjestu gdje su kupljene ulaznice za Šalatu, uz njihovo predočenje. Ulaznice za novi datum su u prodaji. Službena prodajna mjesta su Dirty Old Shop (Tratinska 18), Rockmark (Ulica Hrvatske Bratske Zajednice 4), Aquarius CD Shop (Varšavska 13), sva prodajna mjesta Eventima i online www.eventim.hr.



Koncert Pipsa na Šalati prebačen je na 10. rujna 2022., a sve do sada kupljene ulaznice vrijede i za novi datum. Svi kojima novi datum ne odgovara, mogu vratiti ulaznice i ostvariti povrat novca do 11. rujna ove godine na mjestima gdje je ulaznica kupljena.