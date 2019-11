Doček Nove godine uz Psihomodo Pop u Vintage Industrialu

Starfuckeri su za Novu godinu u Vintage Industrialu! Vraćaju se Gobac i Psihomodo Pop zato osiguraj svoje karte na vrijeme!

Nakon što su ištekano pozdravili ovo ljeto u našem Ljetnom vrtu, sad vas pozivaju na masovku za pozdrav staroj Staroj i nazdraviti za ulazak u Novu Godinu. Ako je negdje ludi novogodišnji party znaš da je uz Psihomodo Pop u Vintage Industrialu.

Da se malo vratimo na hrvatske punk& rock legende koje sviraju već 36 godina

Zagrebačka grupa Psihomodo Pop nastala je 1983. godine nakon raspada kultne punk rock grupe Klinska Pomora iz koje dolazi pjevač Gobac.

Pridružuju se kultnoj underground grupi Neron koja nakon Gobčevog dolaska mijenja ime u Psihomodo Pop.

Psihomodo svoj glazbeni izričaj grade na čvrstim post punk rock temeljima, a od samih početaka im je bila važna odrednica. Žestoki i uvjerljivi koncertni nastupi, koji se mogu usporediti sa samim Rolling Stonesima, Ramonesima, Iggy Popom,.... očitim uzorima Psihomodovaca...

Upravo je na koncertima Psihomodo Popa publika mogla na najbolji način vidjeti i osjetiti da rock'n'roll nije samo glazba nego i stil života, pa su tako baš zbog svog beskompromisnog pristupa u glazbenom i scenskom izrazu Psihomodo Pop čak pet godina imali status demo grupe.

Napokon, krajem 1988. godine izlazi prvi album 'Godina Zmaja' koji ih odmah promovira kao jednu od vodećih grupa na tadašnjoj rock sceni. Hit-pjesma 'Ja Volim Samo Sebe' u brojnim je novinskim anketama proglašena pjesmom godine. Na albumu prvijencu se nalaze hitovi koji i dan danas pale i žare na Psihomodo live nastupima kao "Frida", "Ramona", "Nebo", "Kad Sam Imao 16", "Telegram Sam"...pjesme koje su postale klasika domaćeg rocka.

Iste godine Psihomodo Pop nastupa na 'Grote prijs of Netherland' (Velika nagrada Nizozemske) gdje su u konkurenciji od 600 rock grupa odabrani među šest najboljih.

Ovaj uspjeh nije prošao nezapaženo, pa se za Psihomodo Pop zainteresirao tada jedan od najpopularnijih voditelja MTV-a Marcel Vanthil koji uvrstio u svoj program englesku verziju pjesme "Ja Volim Samo Sebe" preimenovanu u "I'm In Love With Gobac" za koju je snimljen spot baš u na koncertu u Amsterdamu, a to ujedno bio i prvi video spot sa ovih prostora emitiran na MTV-u.

Nakon uspješnih nastupa u Nizozemskoj na svjetski poznatim pozornicama (Paradiso, Milky way...) Psihomodo Pop 1989. izdaje live album 'Live In Amsterdam'.

1990. grupa odlazi na tromjesečnu turneju po tadašnjem SSSR-u gdje su održali šezdesetak rasprodanih koncerata. Turneja rezultira objavljivanjem video kasete 'Briliant Video Psihomodo Pop'. Ti snimci se pojavljuju i na kompilaciji 'Zg Rock Forces Live' na kojoj su pored Psihomoda i Prljavo Kazalište, Film i Parni Valjak. Kruna te godine za Psihomodo je nastup sa svjetski poznatom punk rock grupom, ujedno i velikim uzorima Psihomoda, legendarnih Ramones na koncertima u Ljubljani i Zagrebu.

Slijedi objavljivanje drugog studijskog albuma 'Sexy Magazin' koji je imao odličan prijem kod publike i Psihomodu osigurao siguran proboj prema samom vrhu domače rock scene.

1992. godine izlazi treći studijski album 'Tko Je Ubio Mickey Mousea"' na kojem su, između ostalih, i pjesme koje je grupa izvela u brojnim dječjim TV emisijama, najveći hit kojeg Psihomodo i dan danas sviraju uživo je obrada Ramonesa "Volim Crtane Filmove".

Krajem 1993. Psihomodo izdaju novi album 'Srebrne Svinje' koji sadrži hitove 'Osjećam Se Haj', "Natrag U Garažu" i obradu Rolling Stones klasika 'Starfucker'. Za pjesmu 'Starfucker' snimljen je spot u suradnji s, do tada nepoznatim, Radislavom Jovanovim-Gonzom koji je svojom kvalitetom nametnuo nove standarde u hrvatskoj video produkciji. Spot je 1994. osvojio nagradu Oktavijan na Filmskom festivalu u Zagrebu, te nagradu Porin za najbolji spot 1995. godine. Tada Psihomodo napušta originalni član i autor, gitarist Saša Radulović - Sale, a u bend dolazi novi član, Jurij Novoselić - Kuzma, saksofonist, klavijaturist, poznat po radu sa grupama Film, Haustor, Disciplina Kičme,....

Krajem 1995. Psihomodo objavljuju album 'Unpljugd', koji je zapravo 'The Best of' snimljen na akustičnim instrumentima po uzoru na tada vrlo popularan trend u svijetu pod nazivom "Uplugged". S ovog albuma skinuta je hit pjesma 'Natrag U Garažu' za koju je Gonzo režirao video spot koji je 1996. godine bio najemitiraniji video spot na HTV-u kao i na drugim TV postajama.

Slijedi do sada najuspješnija turneja sa gotovo svim rasprodanim koncertima a 'Unpljugd' najslušaniji i najprodavaniji album Psihomoda, slobodno možemo reči da je tada vladala prava Psihomodomania.

1997. izlazi novi album "Sextasy" koji nije bio samo tonski zapis, već interaktivni CD sa podacima o članovima grupe i prigodnim igricama. Omot CD-a kojeg su izradili studio za dizajn "Božesačuvaj" je nagraden Porinom, a hit pjesme "Bože Čuvaj Psihomodo" i "Mila" postaju broj 1. na mnogim top listama.

1999. PSIHOMODO POP objavljuje koncertni album "Eine Grosse Hit Parade" snimljen u mariborskom "Štuku".

2000. godine izlazi album pod naslovom 'Debakl' s kojeg su skinuta četiri singla za koje su snimljeni video spotovi: 'Debakl', 'Baby', 'Duga Devetka' i 'Cijeli Sam Od Stakla'. 2001. album 'Debakl' dobiva nagradu Porin za najbolji rock album.

Svoju dvadesetu godišnjicu Psihomodo obilježavaju objavljivanjem duple "best of" kompilacije "Tekućih 20" na kojoj se na prvom CD-u nalazi presjek hitova a na drugom do tada neobjavljene snimke nastale uglavnom prije prvog albuma.

2004. Psihomodo objavljuju novi studijski album "Plastic Fantastic" na kojem se nalaze hitovi " Linoleum Boy", "Daj Mi Pusu", "Lagano Padam" i "Baš Kao" . Za posljednju pjesmu je snimljen video spot na koncertu u čast proslave 20-godišnjice u prepunom zagrebačkom Domu Sportova.

2006. izlazi DVD kompilacija "Tekućih 20" na kojoj se nalaze gotovo svi video uradci, te autorski video radovi sa članovima grupe.

2007. izlazi nova dupla "best of" kompilacija pod nazivom "Ultimate Collection".

2008. Psihomodo snima 12 novih pjesama za svoj novi album "Jeee! Jeee! Jeee!" naslovljen po istoimenoj naslovnoj pjesmi, prepjevu klasike legendarnih punk rockera The Vibrators. Prvi singl "Domovine Sin" sa kojim se Psihomodo vraćaju svom izvornom zvuku i za koji je snimljen video spot je već postao hit.

2014. 22.2. Izlazi novi album grupe Psihomodo Pop pod nazivom Čiribu Čiriba. Istog dana održan je Hidden gig u zagrebačkom klubu Sax za najvjernije fanove iz čitave regije. Tu istu večer Davor Gobac je proslavio svoj 50 ti rođendan. Osim što je najavljen zagrebački koncert kao " Neograničeni rock trajanja" ,povodom 30 godina djelovanja grupe, također je snimljen po prvi puta koncert u jednom kadru.

One take hidden gig, Igora Paradiša, prikazan je ove godine na One take film festivalu u Zagrebu.

Album Čiribu Čiriba do sada je iznjedrio 6 singlova. Donna je 12 tjedana bila broj 1 na hrvatskim top listama, a Bejbi i Ona ludo pati također su među najslušanijim singlovima u eteru radio postaja te Supstance i Bunim se.

Album Čiribu Čiriba dobitnik je 5 Porina u kategorijama najboljeg video broja Donna i Bejbi, Izvedbu Grupe s vokalom, najbolji Rock album i Album godine koji je doživio i svoje vinilno izdanje na kojem se nalazi i bonus track Grički izotop (live in Sax - Antena plugged)

2016. 3/4/5.12. rasprodanim koncertima u DK Gavella band je obilježio 20 godina od legendarnih Unpljugd koncerata i Kulturne turneja.

DISKOGRAFIJA:

1988.Godina zmaja

1989. Live in Amsterdam

1990. Sexy Magazin

1992. Tko je ubio Mickey Mousea

1993. Srebrne Svinje

1996. Unpljugd

1997. Sextasy

1999. Das Beste aus der grosse Hit Parade

2000. Debakl

2003. Tekućih 20 - CD

2004. Tekućih 20 -DVD

2004. Plastic Fantastic

2007. The Ultimate Collection

2009. Jeee! Jeee! Jeee!

2010. Ste dobro?- DVD & CD

2014. Čiribu Čiriba