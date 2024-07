Dobre i loše strane vojničke dijete

Vojnička dijeta je kratkoročni plan prehrane dizajniran za brzi gubitak težine, a njezin jelovnik od 1600 kalorija dnevno ili manje savršen je za one koji žele smanjiti unos kalorija na relativno zdrav i kontroliran način.

Nakon tog perioda kada se konzumira jelovnik od 1600 kalorija slijede četiri dana normalne prehrane s kontroliranim unosom kalorija. Ideja je da se ova dijeta ponavlja koliko god je puta potrebno dok se ne postigne željena kilaža.

No, pri ovoj dijeti za mršavljenje vrlo je važno strogo držanje jelovnika i ograničen unos kalorija. Istraživanja pokazuju da smanjenje unosa kalorija može biti učinkovito za mršavljenje.

Studija objavljena u "The American Journal of Clinical Nutrition" pokazala je da dijete s kontroliranim unosom kalorija mogu pomoći u gubitku težine i poboljšanju metaboličkog zdravlja.

Vojnička dijeta koristi ovu znanstvenu osnovu za kreiranje plana prehrane koji je jednostavan za praćenje i učinkovit.

Prednosti i nedostaci vojničke dijete

Kod bilo kakvih restriktivnih dijeta za mršavljenje je nužno postaviti pitanje je li takav način prehrane kratkoročno i dugoročno zaista siguran i zdrav.

Izračun količine kalorija koji je potrebno unijeti dnevno za zdravo funkcioniranje svih tjelesnih funkcija ovisit će o vašem fizičkom stanju i aktivnostima.

Svaki organizam ima drugačije potrebe za unosom kalorija, što također navodi za razmišljanje o tome koliko su realne dijete koje za sve korisnike traže jednak unos na dnevnoj razini.

U prosjeku vrlo aktivna osoba treba dnevno unijeti oko 2000 do 2500 kalorija, umjereno aktivni oko 1900 do 2500 kalorija, a slabo aktivni od 1800 do 2200 kalorija.

Osobe koje imaju sjedilački način života ne bi trebale unositi više od 1600 kalorija dnevno ako žele zadržati trenutnu kilažu.

Također je važno uzet u obzir da muškarci trebaju nešto više kalorija dnevno kako bi dobro funkcionirali.

Stoga, ako se bavite nekim sportom ili idete na treninge nekoliko puta tjedno, vojnička dijeta, odnosno jelovnik od 1600 kalorija bi za vas mogao značiti velik deficit te ga nikako ne biste smjeli prakticirati duže od tri dana.