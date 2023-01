Dobitnici Huawei Next image nagrade

Huawei godišnje natjecanje u mobilnoj fotografiji, HUAWEI NEXT IMAGE Awards 2022., završilo je 30. prosinca otkrivanjem ovogodišnja 54 nagrađena rada, uključujući 3 dobitnika glavne nagrade, 24 pobjednika kategorija i 27 drugoplasiranih natjecatelja.

Natjecanje i prijave za NEXT IMAGE započele su 1. kolovoza prošle godine i ostale su otvorene sve do 15. studenog 2022., dakle više od tri mjeseca. Samom natjecanju je cilj pokazati ulogu mobilne fotografije u svakodnevnom životu, predstavljanjem izvanrednih djela koja prikazuju širinu ljudske vizije i umjetničkih iskustava putem mobilne kamere i zaslona pametnih telefona. Ovogodišnje natjecanje sadržavalo je radove koji se bave raznolikim temama što i dokazuju nazivi pojedinih prijavljenih dijela - Savršen skok, Šareni svijet, Prirodni Vientiane, Obiteljske veze i Perspektiva životinja. Tri najzastupljenija modela telefona po broju prijava bili su HUAWEI P40 Pro, P30 Pro, P50 Pro kao i novi flagship Mate 50 Pro, a sudionici iz Kine, Filipina, Egipta, Indonezije, Poljske i Italije poslali su najveći broj radova.

Dobitnici glavnih nagrada

Tri rada - "SILA" Adãoa Filipea Fernandesa Salgada, "Samo Shaen" Enrica Brescije i "Vatromet" Wanga Zihaoa osvojila su glavnu nagradu prema sudu međunarodnog žirija. Svaki od ova tri rada prepoznat je kao dobitnik glavne nagrade te će svi autori dobiti novčanu nagradu od 10 000 USD za poticaj njihovih budućih umjetničkih koraka.

Komentari sudaca su pohvalili kreativnu egzekuciju nagrađenih autora. Izdvojene komentare pojedinih članova žirija donosimo zajedno s pregledom nagrađenih fotografija.

©Adão Filipe Fernandes Salgado (Portugal)

FORCE - Sila | HUAWEI P30 Pro

"Postoji red u pokretu, a skladna ljepota u zamršenostima. Slika donosi nezaustavljivu vitalnost, što je na kraju, svijetu i nama koji gledamo sliku u ovom trenutku najpotrebnije." - napominje Nicole Xue, bivša direktorica uredništva ELLE China

©Enrica Brescia (Italy)

Just Shaen - Samo Shaen| HUAWEI P40 Pro

"Prirodno i jednostavno, a opet tako profinjeno lijepo. Možete osjetiti spontanost i iskrenost osmijeha koji vam daje pozitivan osjećaj." - dodaje Mihaela Noroc, rumunjska fotografkinja

©Wang Zihao (Germany)

Fireworks - Vatromet | HUAWEI P40 Pro

"Savršeno tempirana fotografija vatrometa na rijeci, jedino drugo svjetlo dolazi s pametnog telefona, jedva da možete vidjeti manju horizontalnu verziju ove fotografije na njegovom ekranu." - Federico Ciamei, talijanski fotograf

Devet inspirirajućih kategorija

HUAWEI NEXT IMAGE Awards 2022. sastojalo se od devet konceptualnih kategorija, koje su uključivale sljedeće teme: Umjetnost & moda, Priroda i vanjski svijet, Portret, Sport, Pozdrav živote, Storyboard, Akcija, te Pričanje priče (Storytelling) u formi kratkog filma do 5 minuta ili dugog do 30 minuta. Žiri je odabrao 3 pobjednika glavne nagrade, 24 pobjednika kategorija i 27 drugoplasiranih natjecatelja. Dobitnici glavne nagrade osvojili su 10 000 USD svaki, najbolji pobjednici u kategoriji osvojili 1 500 USD svaki, dok su drugoplasirani pobjednici osvojili fantastičan HUAWEI Mate 50 Pro .

Ovogodišnji radovi oživjeli su širok raspon iskustava i okruženja, od prirodnih krajolika kao što su planine, jezera, izlasci i zalasci sunca, do gradskih pejzaža i divnih ljudskih interakcija. HUAWEI NEXT IMAGE Awards ima za cilj nadahnuti obične korisnike da zabilježe važne životne trenutke mobilnom fotografijom.

NEXT IMAGE - Orijentacija na budućnost poticanjem razvoja premium brenda

HUAWEI NEXT IMAGE Awards služi kao platforma za predstavljanje Huawei mobilne fotografije, prikazujući radove Huawei baze talentiranih korisnika.

"NEXT" u nazivu natjecanja predstavlja našu viziju za budućnost, istraživanje tehnologije slikanja sljedeće generacije i pojavu nove generacije kreatora slika. "IMAGE" se odnosi na statične i nove oblike dinamičnog vizualnog izražavanja koji pomažu korisnicima da ispričaju kreativne priče i izraze se na jedinstven način.

HUAWEI NEXT IMAGE Awards, zajedno s online NEXT IMAGE zajednicom, globalnom NEXT IMAGE izložbom i offline NEXT IMAGE Collegeom koji se održava u maloprodajnim trgovinama potiče ulazak svih korisnika u novu eru mobilne fotografije.

NEXT IMAGE zajednica pomaže zacrtati budućnost mobilne fotografije

Od svog pokretanja 2017., HUAWEI NEXT IMAGE Awards služi kao jedinstveni izlog za izvanredne fotografske radove korisnika Huawei mobilnih telefona.

Natjecanje će nastaviti nadahnjivati i privlačiti talentirane korisnike mobilnih telefona, budući da Huawei uvodi inovativne tehnologije i iskustva za mobilne slike.

Cijeli popis pobjedničkih radova možete naći na https://gallery.consumer.huawei.com/

Huawei kralj mobilne fotografije - Mate 50 Pro

Osim samog NEXT IMAGE natjecanja, Huawei i dalje pomoći i potiče nove razvojne procese i putem samih pametnih uređaja. Tako je i nakon svjetskog predstavljanja, impresivni Huawei flagship Mate 50 Pro osvojio i lokalno tržište u crnoj i srebrnoj nijansi. Mate serija je znana po svojim naprednim mogućnostima i izvanrednim performansama, a Mate 50 Pro donosi i novosti po pitanju fotografije s prvim fizički podesivim otvorom blende na čak 10 razina, što je nagrađeno i prvim mjestom ljestvice kvalitete mobilne kamere uglednog laboratorija DXOMARK.