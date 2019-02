DJ Snake stiže na EXIT

DJ Snake, jedan od najpopularnijih glazbenih izvođača na svijetu i autor niza najslušanijih globalnih hitova, potvrdio je nastup na glavnoj pozornici EXIT festivala u subotu, 6. srpnja! Megahitovi koje potpisuje ovaj francuski superstar, poput "Taki Taki", "Lean On", "Turn Down for What" i drugi uspjeli su stići do vrtoglavih osam milijardi YouTube pregleda i pet milijardi Spotify slušanja!

Najpopularniji svjetski glazbenici kao što su Lady Gaga, Ed Sheeran, Cardi B i Skrillex utrkuju se da surađuju s njim, a među njima je i Justin Bieber koji je gostovao na hitu "Let Me Love You", čiji pregledi na video servisima su već dostigli impresivnih 1,4 milijarde!

DJ Snake brings world hits to EXIT Festival 2019: https://youtu.be/QsNHnchA7sE

Njegov megahit "Taki Taki" na kojem gostuju Cardi B i Selena Gomez, za samo četiri mjeseca premašio je milijardu video pregleda, čime je postao i najbrži video u povijesti kojem je to uspjelo! Još jedan rekord drži s hitom "Lean On" i grupom Major Lazer, koji je uz više od 2,5 milijardi YouTube pregleda ujedno bio i najslušaniji na Spotify platformi od njezinog osnivanja! Popularni Parižanin danas je headliner najvećih svjetskih festivala kao što su Coachella, Lollapalooza, Tomorrowland i brojnih drugih gdje se nerijetko nalazi kao jedini DJ headliner u rangu s najvećim grupama današnjice, kao što su The Killers, Muse ili Migos! DJ Snake dobitnik je i dvije Billboard i jedne MTV nagrade, dok mu je prvu Grammy nominaciju donijela suradnja s Lady Gagom na albumu "Born This Way". Zbog ovih nevjerojatnih uspjeha, mediji ga uspoređuju s njegovim sugrađaninom Davidom Guettom, a kada je ovo gradsko rivalstvo u pitanju, zanimljivo je i da je DJ Snake prvi glazbenik u povijesti koji je u direktnom prijenosu nastupio na čuvenim Trijumfalnim vratima u Parizu, dok na Petrovaradinsku tvrđavu dolazi direktno s još jednog nastupa u Francuskoj, i to na utvrđenju iz 17. stoljeća!

Talentirani Francuz alžirskog porijekla objavio je album "Encore" 2016. godine, te ukupno 23 singla, od kojih se većina pozicionirala na top liste širom svijeta. Posljednji u nizu, "Taki Taki", dospio je do broja jedan u čak petnaest zemalja, dok je i nakon četiri mjeseca u samom vrhu top lista u cijelom svijetu. Hommage njegovom originalnom muzičkom stilu odao je magazin koji predstavlja bibliju glazbene scene, Rolling Stone, navodeći da "DJ Snake usavršava svoju osobnu otrovnu, nepopustljivu, arhetipsku verziju bass glazbe uz koju možete skakati gore-dolje". DJ Snake je i dio Pardon My French francuskog DJ kolektiva, te osnivač sve popularnije izdavačke kuće "Premiere Classe".

Petrovaradinsku tvrđavu na sljedećem izdanju EXIT festivala od 4. do 7. srpnja pohodit će neka od najaktualnijih imena, ali i žive legende svjetske scene, među kojima su rock titani The Cure, rock bend o kome se trenutno najviše priča Greta Van Fleet, najslavniji DJ svih vremena Carl Cox, službeno najpopularniji DJ tandem Dimitri Vegas & Like Mike, te hitmakeri Lost Frequencies, Sofi Tukker i Tom Walker. Tu su i Maceo Plex, Charlotte De Witte, Boris Brejcha, Peggy Gou, Jeff Mills, Amelie Lens, Dax J, Phil Anselmo, Tarja Turunen, ali i plejada sjajnih bendova poput 65daysofstatic, The Selecter, Peter & The Test Tube Babies, Atheist Rap, Arcturus, Total Chaos, kao i druga velika imena koja će biti objavljena u narednim tjednima

Aktuelne EXIT ulaznice donose uštedu od čak 55%!

Trenutno je u prodaji ograničeni kontingent kompleta EXIT ulaznica po cijeni od 445 kn, što predstavlja visokih 55% uštede u odnosu na finalnu cijenu! Cijena ulaznica za prvi festivalski dan, kada nastupa The Cure, iznosi 220 kn za parter i 299 kn za FAN PIT, dok je cijena GOLD VIP dnevnih ulaznica za 4. srpnja 799 kn. Ulaznice za EXIT mogu se nabaviti u prodajnim sistemima Entrio i Ticket Shop, te preko službene stranice exitfest.org,