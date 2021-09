Disney filmove prvo pušta u kina od ove godine

Disney je tijekom pandemije eksperimentirala s prikazivanjem nekih filmova preko streaminga Disney+ u isto vrijeme kada su se prikazivali u kinima. Kino operateri pomno prate kako će se Disney, koji je zadnjih godina dominirao na kino blagajnama, nositi sa svojim nadolazećim planom jer je delta varijanta usporila povratak publike u multiplekse.

Disney je u priopćenju rekao da će animirani mjuzikl "Encanto" igrati u kinima 30 dana od 24. studenog, a u Disney+ će se uputiti neposredno prije Božića. Film govori o obitelji koja živi u čarobnoj kući u planinama Kolumbije. Uključuje glazbu koju je napisao tvorac "Hamiltona" Lin-Manuel Miranda.

Sva druga Disneyjeva izdanja, uključujući Marvelov film "Eternals" u studenom i oživljavanje "West Side Storyja" Stevena Spielberga u prosincu, prikazivat će se isključivo u kinima najmanje 45 dana, priopćila je tvrtka.

Disneyjev najnoviji film, Marvelov "Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings,", upravo je postavio rekord za vikend na Praznik rada s 94,7 milijuna dolara prodaje karata u američkim i kanadskim kinima. Film s pretežno azijskom glumačkom postavom, uključujući Simu Liua i Awkwafinu prikazivan je samo u kinima.

No posjećenost kina tijekom godine ostaje znatno ispod razine prije pandemije. AMC Entertainment, Cineworld Plc i Cinemark Holdings Inc računaju na velike jesenske i zimske naslove kako bi namamili gledatelje.

Ostali Disneyjevi filmovi iz 2021. su povijesna drama "The Last Duel" i animirana komedija "Ron's Gone Wrong" u listopadu, te akcijski špijunski film "The King's Man" u prosincu.