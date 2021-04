Disco Occulto najavljuje prvi album

Singlom "Motel P" bend Disco Occulto najavljuje novu eru svoje karijere. Bend koji iza sebe ima dva EP-a najavljuje studijski album, a osim najavnog singla publici pripremaju nekoliko iznenađenja za narednih nekoliko mjeseci.

Pjesmu "Motel P" prati i spot koji sami potpisuju, a više o svemu otkrili su oni sami. "Pjesma Motel P je napisana kao prozor u svijet rock benda, prikaz događanja na pozornici i ispred nje. Htjeli smo dočarati iščekivanje i užurbanost prije izlaska pred publiku, osjećaj i energiju grupnog muziciranja. Neizbježno nakon toga dolazi osjećaj praznine i samoće, te anksioznosti oko daljnjih koraka koje bi band ili umjetnik trebao poduzeti. U vremenu u kojem se sve bilježi i važe željeli smo stvoriti mikro svijet gdje smiješ zatvoriti oči i na kratko se izgubiti u gomili, prepustiti kontrolu nekom drugom. Gledajući unatrag, s obzirom kada je pjesma napisana, neke najdoslovnije dijelove pjesme je trenutno teško i samo zamisliti. Spot je snimljen u duhu vremena - bend svira pred praznim prostorom dok ostali (mravi) pokušavaju skupiti mrvice svojih prijašnjih života", poručili su iz benda.

Disco Occulto okupili su se 2015. godine, a prvi EP snimljen u vlastitoj produkciji objavili su 2016. S pjesmom "All Cause of You" nastupili su na banjalučkom Demofestu 2017. godine, a drugo izdanje 'dɪsənəns (Dissonance) izdano je 2018. u produkciji Vedrana Kovačića Belog.

Nastupali su u Srbiji, Mađarskoj, Sloveniji te po raznim gradovima u Hrvatskoj. Od 2019. smanjuju se koncertne aktivnosti, a članovi benda posvećuju se pisanju materijala za prvi album. Album "Someone Out There is Hopeless" snimljen je 2020. godine ponovno pod producentskom palicom Vedrana Kovačića u Chicken Sound studiju.

Disco Occulto su Darjan Fiolić (vokal, gitara), Leo Filip Grbac (bas gitara), Vjeran Šimunić (gitara) i Matko Podobnik (bubnjevi). Singl "Motel P" možete poslušati i putem njihovog Bandcampa.