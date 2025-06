Dijeta bez ugljikohidrata: prednosti i nedostaci

Kao i svaka druga dijeta, tako i dijeta bez ugljikohidrata ima svoje prednosti i nedostatke. Nekome prednost može biti to što nema ograničenja obroka tijekom dana, a nekom je nedostatak što se na popisu zabranjenih namirnica nalaze većina onoga što volimo. Prije odlaska na svaku dijetu preporučljivo je proučiti sve prednosti i nedostatke kako biste sami mogli procijeniti je li baš ova dijeta idealna za vas.

Prednosti dijete bez ugljikohidrata

Gubitak kilograma

Premda vas ovo možda neće iznenaditi, ukoliko se držite pravila dijete bez ugljikohidrata i istu provodite kroz 24 dana, možete očekivati gubitak i do 20 kilograma, što je često puno veća brojka u usporedbi s drugim dijetama!

Brzo mršavljenje

Dijeta bez ugljikohidrata potiče brzo mršavljenje zbog brzog gubitka vode u tijelu zato što svaki gram ugljikohidrata veža sebe tri grama vode. Mnoge osobe su često motiviranije kada brzo vide rezultate svog truda!

Poboljšanje zdravlja srca

Dijeta s niskim udjelom ugljikohidrata smanjuje razinu triglicerida u krvi dok povišena razina triglicerida može povećati rizik od bolesti srca. Prema određenim istraživanjima dijeta s niskom razinom ugljikohidrata također može povećati razinu HDL (dobrog) kolesterola, što može pomoći u zaštiti od srčanih bolesti.

Bolja kontrola šećera u krvi

Osobito korisno osobama s dijabetesom - smanjenje ugljikohidrata, a posebno rafiniranih ugljikohidrata i šećera može pomoći u kontroli šećera u krvi.

Nedostaci dijete bez ugljikohidrata

Probavne tegobe

Zbog nedostatka vlakana u prehrani, možete doći do probavnog zatvora. Vlakna su važna za probavu jer pomažu u održavanju pravilnog rada crijeva.

Nedostatak vitamina i minerala

S obzirom da je većina voća na popisu zabranjenih namirnica, ova dijeta neće sadržavati dovoljno vitamina i minerala, poput kalija, vitamina B2 i vitamina C, kojih ima u voću, povrću i drugoj biljnoj hrani pa je potrebno vitamine uzimati od prvog dana dijete.

Oštećenje jetre

U situaciji kada vaše tijelo ne dobiva dovoljno ugljikohidrata, tijelo počinje koristiti masti kao gorivo za svakodnevno funkcioniranje. Proces u kojem tijelo pretvara masti u energiju zove se ketoza a tijekom tog procesa nastaju toksične nuspojave (ketoni). Zbog velikog stresa za organizam koje uzrokuje ketoza, može doći do oštećenja jetre.

Isto tako, bubrezi sve više koriste kalij i kalcij u borbi protiv toksina što dovodi do češćeg uriniranja esencijalnih minerala iz tijela, a manjak tih minerala može uzrokovati srčane aritmije.

Povećan rizik od bolesti

Prilikom provođenja dijete bez ugljikohidrata, u organizam unosite nisku količinu vlakana, a ona su izuzetno važna za dobro zdravlje probave jer pomažu prilikom izbacivanja nezdravih masnoća i toksina iz tijela. Studije su pokazale da prehrana u kojoj nema voća, cjelovitih žitarica, povrća i hrane životinjskog podrijetla može povećati rizik od bolesti koje uključuje čak i rak. Dodatna istraživanja potvrđuju da konzumiranje hrane visoke masnoće povećava rizik od raka kod žena dok hrana bogata vlaknima smanjuje rizik od raka dojke.

Bol u mišićima

Smanjen unos ugljikohidrata može dovesti do toga da mišići postanu umorni, a to za posljedicu može imati gubitak mišića, bol ili čak i grčeve. Nedostatak ugljikohidrata također usporava metabolizam, a to znači manju potrošnju kalorija tijekom dana.