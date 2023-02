'Digitalni Isus' uvodi nas u umijeće bivanja u krivu

Norveški poslovni filozof, Anders Indset, u Zagrebu će na konferenciji Future Tense održati predavanje o budućnosti liderstva, i to pod nazivom The Art of Being Wrong.

Inspirativni govornik autor je 3 bestsellera, redovno na listi najutjecajnijih poslovnih konzultanata i futurologa, a mediji ga nazivaju 'rock'n'roll Platonom' i 'digitalnim Isusom'. Na predavanju u Muzeju suvremene umjetnosti Zagreb vidjet ćemo kako to izgleda kad poslovni filozof sa stavom rock zvijezde priča o - pogreškama.

