Desire & Orion u Močvari

Dugoiščekivani premijerni nastup kanadskog synth pop dua DESIRE konačno će se dogoditi ovu srijedu (11. prosinca) u Močvari. Njima će se na pozornici pridružiti osebujna i ekstravagantna umjetnica ORION u svojoj plesnoj cyber distopijskoj maniri, što garantira večer rasplesanih kukova i cipelica. Pretprodajna cijena ulaznica je 23 eura i mogu se kupiti online preko Hangtime ticketinga ili u Dirty Old Shopu, na ulazu će koštati 26 eura. Early bird ulaznice su bile rasprodane, a interes za koncert je poprilično velik.

SATNICA:

20:00 Ulaz

20:30 ORION

21:15 DESIRE

Za prstohvat cyberdisco noira ovu večer zadužena će biti umjetnica iza imena ORION koja baš kao i DESIRE izdaje za Italians Do It Better. Inspirirana cybernetičkim i "giallo" filmovima, ORION istražuje ljubav prema analognim sintesajzerima i italo discou kroz prizmu distopijske fantazije.

Njezina dugogodišnja ljubav prema stripovima iz tzv. srebrnog doba (1956-1970) jasno se očituje u njezinim tekstovima, dok stvara koherentan svijet ljubavnih priča osuđenih na propast koje prelaze granice vremena i prostora. Njena glazba pojavila se u Netflixovim serijama Elite i Maestro. Njezin hit "Time For Crime" koristi se u brojnim videoigrama, uključujući Rock Band 4 i Audica. Može li se zamisliti bolje otvaranje večeri? Teško.

Desire je nastao 2009. u Montrealu, a čine ga pjevačica Megan Louise i producent /multiinstrumentalist Johnny Jewel (bivši član bendova Chromatics i Glass Candy) koji je inače poznat po korištenju analogne opreme. Nat Walker (također bivši član Chromaticsa) bio je član benda na klavijaturi i bubnjevima u samim počecima. Baš kako priliči ljudima iz Montreala, tekstovi su im na engleskom i francuskom. Dosad su izdali dva albuma: "Desire" (2009.) i "Escape" (2022.), dok bi "Games People Play" svjetlo dana trebao ugledati početkom rujna. I ovaj album će izaći za Johnnyjevu izdavačku kuću "Italians Do it Better", frazu koju je proslavila Madonna u spotu "Papa Don't Preach". Na njihovom veoma hvaljenom prvijencu "Desire" nalazio se megahit "Under Your Spell" koji danas broji gotovo 70 milijuna pregleda na youtubeu, a priuštio im je i suradnju s modnim brendovima kao što su Max Mara i Christian Dior. Pojavio se kao soundtrack i u američkom filmu "Drive" te norveškoj drami "Oslo, August 31st", a sample je iskoristio i Kid Cudi za pjesmu "Teleport 2 Me, Jamie". U svakom slučaju, svi ljubitelji synth popa i nježnije, a opet plesne elektronske glazbe ovu svečanost ne smiju propustiti.