Defected Croatia Tisno je mjesto na kojem trebate biti

Jedan od najpopularnijih svjetskih festivala house glazbe Defected Croatia Tisno i Hrvatsku ovih su dana stavili u središte svjetske zabave kad je house glazba u pitanju. U The Garden Resort stiglo je više od pet tisuća posjetitelja iz cijelog svijeta koji će uživati na festival sve do 8. kolovoza. Posebno uzbuđenje zavladalo je kada su vlasnik Defected Recordsa Wez Saunders te osnivač The Garden Resorta Nick Colgan najavili nastavak i proširenje suradnje ususret 25-toj godišnjici brenda Defected. Uz festival u Tisnom idućeg ljeta, publiku u Zagrebu razveselit će čak dva najavljena eventa, prvi u studenom ove, a drugi u svibnju iduće godine.

"Htio sam da prvi čujete za Defected Croatia 2024. I to izravno od mene. Dolazimo i iduće godine u The Garden Resort, ovaj put s malo sažetijom ponudom od 1. do 5. kolovoza. Sljedeće godine je naša 25. obljetnica. Započet ćemo godinu sa 6 zabava na 6 kontinenata. House glazba je i uvijek će biti, izlaz za mnoge, a upravo je svijet u promjenjivom stanju povećanih cijena, inflacije i krize troškova života. Sve što radimo je da služimo našoj zajednici. Imat ćemo niže cijene karata, manje noćenja, manje godišnjih odmora i manji ukupni izdaci!" - izjavio je Wez Saunders.

U prva dva dana Festivala na četiri pozornice nastupili su Danny Howard, Monki, Sam Divine, John Morales, Desiree, Carl Craig, Kenny Larkin, Mr. Scruff i drugi. Zabavlja se nastavlja uz nastupe više od 60 izvođača među kojima su zvijezde house glazbe kao što su Honey Dijon, The Shapeshifters, Jeff Mills, Riva Starr, Archie Hamilton, Roger Sanchez i brojni drugi.

"Iznimno nam je drago što smo dio 25. obljetnice Defecteda i što nastavljamo s Defected Croatia u Tisnom. The Garden će nastaviti raditi isključivo s timom Defecteda i krenuti naprijed kako bi ponudio najbolja događanja u house glazbi u regiji i nastavio graditi sve veću regionalnu zajednicu Defecteda nizom događaja!" - izjavio je Nick Golgan iz The Garden Resorta.

Izvrsna energija vlada u The Garden Resortu. Publika na ovom Festivalu zaista predstavlja najbolje od svjetske scene. Urbani look posjetitelja začinjen izvrsnim modnim kombinacijama izvrsno se uklapa u sam festivalski mjesto koje je i ove godine posebno uređeno u skladu s prirodom koja ga okružuje. Partiji na brodu danima su unaprijed rasprodani, kao i satovi yoge.

Prethodni kupci ulaznica automatski će dobiti poveznicu za pretprodaju 9. Kolovoza. Sve preostale ulaznice bit će u prodaji 14. kolovoza. Ulaznice se mogu kupiti putem linka: https://croatia.defected.com/