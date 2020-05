Days of Play 2020.

Oduševljeni smo što možemo objaviti da se Days of Play i ove godine vraća sa sjajnim ponudama koje slave strastvenu PlayStation zajednicu diljem svijeta i kojoj zahvaljujemo na podršci.

Days of Play počinje 25. svibnja na maloprodajnim mjestima Europi, Australiji, Novom Zelandu i drugim odabranim regijama, a promocije će trajati do 8. lipnja.

Na hrvatskom tržištu pronaći ćete velik izbor PS4 igara, PlayStation VR i PlayStation Plus pretplatu.

Ponude traju do isteka zaliha.

Popis ponuda:

PlayStation VR već od 1.499* KN

PlayStation Plus godišnja pretplata za 339* KN

Velik izbor igara uključujući Days Gone, Death Stranding, Nioh 2 i The Last of Us Remastered već od 99* KN

Uz sve navedeno, u trgovini PlayStation Store od 3. lipnja do 17. lipnja provjerite fantastičnu ponudu koja uključuje velik izbor hit igara i promotivne cijene na PS Plus pretplatu**.

Pratite više informacija na PS Blogu i internetskoj stranici Days of Play.