Danas počinje Sea Dance In Exile

Svjetska glazbena elita sljedećih će dana stizati na otok Krk jer večeras počinje Sea Dance In Exile! Kako je ranije najavljeno, deveto izdanje Sea Dance festivala neće biti organizirano u Crnoj Gori nego kao specijalna edicija, pod simboličnim sloganom Sea Dance in Exile, od 17. do 19. kolovoza, u Diamond klubu kod Malinske. Čast da otvori program pripala je francuskoj senzaciji Willyju Williamu nakon kojeg sutra stiže house velemajstor Fedde Le Grand te u subotu 19. brazilski superstar Alok!

Četvrtak, 17. kolovoza

Vrata Diamond kluba otvorit će se večeras u 22:00, a točno u 01:00 pozornicu preuzima senzacionalni autor hitova „Mi Gente" i „EGO", francuski hitmaker Willy William. Prvog dana podršku će mu dati Vanjanja, Viiito i Lady Lee.

Petak, 18. kolovoza

Headliner drugog dana, house mastermind Fedde Le Grand svoj će nastup započeti također u 01:00, a kao support svoja vremena za DJ pultom će dobiti i Dominique, Yakka i Mike Vale. Ulaz u klub će, kao i svake večeri, biti otvoren od 22:00.

Subota 19. kolovoza

Subotnji program počet će zagrijavanjem na službenom boat partyju koji kreće iz luke u Malinskoj u 16:00 uz beatove i hitove u režiji Mike Valea i Yakke.

Glavna zvijezda završene večeri, jedan od najtraženijih DJ-a i producenata na svijetu Alok kreće točno u 01:00. Uz njega program zadnje večeri držat će Dominique & Vanjanja, zatim Ryu & Dante te Vanillaz kojima je pripala čast da zatvore Sea Dance In Exile.

Party vrhunac ljeta prate i visoke temperature koje će tijekom sunčana tri dana dobacivati čak do 33 stupnja, dok je temperatura mora više nego idealna za kupanje. Sredina kolovoza pokazala se idealna za ovaj produženi festivalski vikend na Krku.  Sea Dance in Exile skupit će fanovi iz više od 20 zemalja, a osim regije prednjači publika iz Italije, Njemačke, Španjolske, Nizozemske i SAD-a! Regularne i VIP ulaznice za Sea Dance in Exile dostupne su unutar sustava Entrio, a poskupljivat će tek na vratima kluba na dan svakog pojedinog događaja.

Sea Dance in Exile, od 17. do 19. kolovoza 2023., realizirat će se uz podršku Hrvatske turističke zajednice.