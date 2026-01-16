Danas performans ispred Ministarstva zastite okolisa

Zelena akcija, Prijatelji životinja i građanska inicijativa „Siščani ne žele biti smetliščani" u petak, 16. siječnja u 10 sati, organiziraju slikoviti prosvjedni performans ispred Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije u Zagrebu (Radnička cesta 80). Povod je zahtjev Ministarstvu da odbaci planove dvaju investitora za 18 međusobno povezanih farmi i klaonica peradarske industrije u Sisačko-moslavačkoj županiji, koje bi nepovratno ugrozile okoliš, zdravlje i kvalitetu života. Prosvjed će podržati i druge građanske inicijative s područja Sisačko-moslavačke županije, poručujući da ne pristaju na projekte koji im se nameću bez njihovog pristanka.

Kada megafarme postanu svakodnevni život

Organizatori ističu kako svaki pojedinačni projekt predstavlja ogromno opterećenje za lokalni prostor, koji ne može izdržati industrijske komplekse ovakvih razmjera. "Samo klaonički kompleks u Sisku ima kapacitet klanja više od 82 milijuna pilića godišnje, uz predviđenu potrošnju pitke vode dostatne za potrebe 65% stanovnika Siska. Razmjer samo jednog projekta je zastrašujući, zamislite desetke takvih projekata smještenih u tkivu naselja, tik do škola, vrtića, domova zdravlja, stambenih zona i zaštićenih prirodnih područja. Osim što intenzivan uzgoj peradi može imati vrlo nepovoljan utjecaj na tlo, zrak i vode te uzrokuje trajan gubitak šumskog i poljoprivrednog zemljišta, ugrozio bi se i opstanak 250 obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava." - upozorava Jasna Šumanovac iz Zelene akcije.

Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije mora preuzeti odgovornost

Organizatori upozoravaju kako ovo nije samo lokalna borba stanovnika Sisačko-moslavačke županije, već nacionalni problem koji otvara pitanje hoće li Hrvatska postati zemlja industrijskih megafarmi nametanih bez pristanka zajednica i bez stvarne zaštite okoliša.

„Želimo da naziv Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije ne ostane samo deklarativan, već da Ministarstvo preuzme svoju zakonsku odgovornost i stane u obranu voda, zraka, šuma te zdravlja i budućnosti građana. Ministarstvo ima jasne pravne i moralne razloge odbaciti planove dvaju investitora." - navode Prijatelji životinja.

Ističu da investitori, iako se radi o jednom velikom projektu, prijavljuju niz odvojenih projekata kako bi izbjegli zajedničku procjenu utjecaja na okoliš: "Najnovija studija za četiri farme na području Sunje predviđa da se otpad odvozi u klaonički kompleks s bioplinskim postrojenjem u Sisku, što nije u skladu s prostornim planom Sisačko-moslavačke županije i čime se zaobilazi Uredba o procjeni utjecaja na okoliš."



Iskustvo drugih kao upozorenje

Snježana Sužnjević Vago ispred GI Siščani ne žele biti smetliščani upozorava da iskustva iz postrojenja istog investitora u Ukrajini pružaju mračan uvid u posljedice takvih postrojenja, uključujuću presušivanje bunara, intenzivan smrad, buku i vibracije od kamiona čiji prolazak uništava kuće i ceste, otvorene deponije stajskog gnoja i tešku kontaminaciju voda, što predstavlja ozbiljan rizik za zdravlje stanovništva, okoliš i bioraznolikost.

"U trenutku kada su u tijeku javne rasprave, krajnje je vrijeme da Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije jasno stane u obranu okoliša i zdravlja građana te donese odluke kojima se ovakvi projekti proglašavaju neprihvatljivima", ističu organizatori. Napominju da je savjetodavno stručno povjerenstvo za procjenu utjecaja zahvata na okoliš Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije već odobrilo Studiju utjecaja na okoliš za kompleks prerade peradi s bioplinskim postrojenjem u Sisku, unatoč prosvjedima građana, devastacijskom utjecaju i nesukladnosti s prostornim planom.

Zainterisirani za sudjelovanje trebaju se prethodno javiti organizatorima. Više informacija o razornosti planiranih megafarmi može se saznati na www.prijatelji-zivotinja.hr i www.zelena-akcija.hr.