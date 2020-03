Danas #Odsobedosobe pjeva Mia Dimšić

Unison - Hrvatski glazbeni savez čiji su osnivači HDS - Hrvatsko društvo skladatelja, HGU - Hrvatska glazbena unija, HUIG - Hrvatska udruga istaknutih glazbenika, HUOKU - Hrvatska udruga orkestralnih i komornih umjetnika i HUZIP - Hrvatska udruga za zaštitu izvođačkih prava, zajedno s Večernjim Listom i ostalim partnerima nastavlja dalje s projektom pod nazivom #Odsobedosobe!

Ujedinjavaju se svi glazbenici, autori i izvođači u pokušaju da iz svojih soba pošalju pozitivu. #Ostajemdoma dobilo je novu dimenziju, onu stvaranja, sviranja i pjevanja #Odsobedosobe. S obzirom na to da trenutna epidemiološka situacija u Hrvatskoj onemogućava i hrvatskim glazbenicima da rade svoj posao, projektom #Odsobedosobe želi se potaknuti zajedništvo i stvaranje jedne lijepe arhive „sobnih" izvedbi pjesama. Osim toga, Zagreb je pogođen velikim potresom u nedjelju ujutro, što dodatno unosi nervozu koju upravo glazbom želimo smanjiti.



U današnjem izdanju glazbenog projekta - Stvaram #Odsobedosobe i #Ostajemdoma - pjeva nam Mia Dimšić! Mia je pripremila tri pjesme, a na klaviru je prati Zvonimir Glibušić. Imamo prilike poslušati pjesme Znaš me najbolje, Kiša i Do posljednjeg retka večeras u 18h na YouTube kanalu Unisona i na webu Večernjeg lista.

Osim toga, #Odsobedosobe Mie Dimšić ali i ostalih glazbenika koji su se pridružili projektu možete pogledati i u emisiji POPROCK.HR na HTV-u, zatim na CMC televiziji (večeras u 19h) te na portalima Mixer.hr i Popmix.hr. Projektu se priključila i lokalna tv postaja TrendTv iz Karlovca gdje ćete također moći pogledati sve „sobne" izvedbe. Ovim putem pozivamo i sve druge medije da se priključe u širenju pozitive putem glazbe i da nam se jave na dolje navedeni mail.



Unison - Hrvatski glazbeni savez i Večernji List pozivaju i sve glazbenike, autore, izvođače i producente da se uključe i pošalju svoje snimke na mail spotovi@unison.hr. Poželjno je snimiti 3 glazbena broja do 15 minuta uz poruku svim gledateljima, kamerom, fotoaparatom ili mobitelom. Preporučuje se da se glazbenici snime tako da mobitel postave vodoravno, u prostoriji u kojoj nema pozadinske buke. Ako se koristi mobitel, sa stražnjom kamerom istoga, a ako se koriste kamera ili fotoaparat da se namjeste postavke na 25 fpsa (frame per second). Nakon toga, njihova snimka će se obraditi, masterirati te distribuirati na već navedene kanale.

Projekt #Odsobedosobe otvorili su zajedno Boris Hrepić Hrepa (jedan od osnivača Daleke Obale i multimedijalni umjetnik) i supruga mu Antonija Vrgoč Rola. Njihov glazbeni poklon #Odsobedosobe možete pogledati OVDJE.

Glazba je uvijek bila najveća snaga i pokretač. Upravo ovim zajedništvom svih hrvatskih glazbenika želimo dati dodatnu snagu ljudima. Glazbom širimo pozitivu i šaljemo jasnu poruku - stvaram #Odsobedosobe i #Ostajemdoma.