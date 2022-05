Danas je Hod za život... koji nije ni hod ni život

Ako danas morate ići po gradu ili, nedajbože, malo kasnije ići na plac (Dolac, prvenstveno), neće vam biti lako - danas je dan kad po cesti hodaju oni koji nasilno žele biti u pravu i tvrde da je samo njihova istina prava - Crkva i ekipa od Željke Markić preko nekakvog Vice Batarela i ostatka desničarske ekipe.

Što lijepo Voltaire reče jednom davno - iako se ne slažem s vašim mišljenjem, branio bih do smrti vaše pravo da ga iznosite... no, ovi ljudi ne misle tako. Ako se netko ne slaže s njima, on je sotona, zlo, ubojica i ostalo... fina ekipica...

Bilo kako bilo, danas imamo cirkus u Gradu, zviždaljke, urlanje, deranje i transparente, sve ono što normalan čovjek ne može i neće braniti... jer na je jednostavno DOSTA!

Dosta nam je liječnika koji muljaju i lažu, profesora koji pokušavaju dokazati nedokazivo, a posebno Crkve koja apslutno nema nikakve veze s bilo čim, a pogotovo sa ženskim pitanjima - jer ne prakticiraju seks (barem tako tvrde, nećemo sad u detalje koji su i više nego grozni).

Daklem, što nam javlja ZET? Eto ga....

Zbog održavanja manifestacije Hod za život od 10:30 do 13:30 bit će obustavljen tramvajski promet Ilicom od Ulice Republike Austrije do Trga bana Josipa Jelačića, Jurišićevom i Ulicom Franje Račkog, preko Zrinjevca te Frankopanskom i Savskom sjeverno od Vodnikove, javljaju iz ZET-a.

Tramvajske linije prometuju izmijenjenim trasama: