Dakle, seks je zapravo - fluidan?

Žene vole porniće, to je općepoznata stvar, no što je zapravo ono što ih pali - muškarci ili žene?! Ako gledamo s aspekta heteroseksualnih žena, na kraju cijele priče ispada da je njihova seksualnost prilično fluidna.

Naime, u samom istraživanju promatrane su žene i način izražavanja njihove seksualnosti te reakcija tijekom pregledavanja raznih pornografskih sadržaja. Znanstvenici su zaključili da bez obzira na to kako one izražavaju svoju seksualnost, njihova tijela reagiraju neovisno o tome i to gotovo jednako prema oba spola.

Iz toga je jasan zaključak kako je ženska seksualnost kompleksna i ne može se smjestiti u homo ili hetero seksualni okvir. Ono što je novost jest da se isto može reći i za muškarce.

Ritch C. Savin-Williams je direktor Odjela za razvojnu psihologiju i voditelj Laboratorija za seks i spol na odsjeku u za ljudski razvoj na sveučilištu Cornell. Ovo istraživanje proveo je njegov laboratorij. On kaže kako je ovo istraživanje zapravo dio mnogo većeg projekta koji ima cilj proniknuti u ljudsku seksualnost s psihičke perspektive.

Riječ je zapravo o procjeni seksualne orijentacije na temelju promatranja očiju tj. proširenih ili suženih zjenica. Nemoguće je svjesno kontrolirati širenje ili sužavanje zjenica. Ovo je način provjere i procijene seksualne orijentacije bez samoprocjene sudionika istraživanja.

Drugi način bi bio stimuliranjem spolnih organa, ali to je ipak neprihvatljivo.