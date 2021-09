DaddyHood Europe u Zagrebu

DaddyHood is in the hood! Međunarodne organizacije za ravnopravno roditeljstvo DaddyHood Europe sa sjedišten u Švedskoj gostuje u Zagrebu u sklopu kampanje 'ODABRALI TATE'. U utorak 28.9.2021. u 20 sati održat će predavanje, projekciju kratkog filma i druženje u prostorijama MO Horvati Srednjaci u Zagrebu, Horvaćanska cesta 54.

Početkom rujna Hrvatska Udruga za ravnopravno roditeljstvo pokrenula je 10-mjesečni projekt i kampanju 'ODABRALI TATE' koju vodi tajnica Udruge Melita Požgaj. Nizom aktivnosti pruža se pomoć očevima da osvijeste svoju ulogu u roditeljstvu, da kao ravnopravni roditelj mogu i trebaju sudjelovati u životu svoga djeteta. Dobar glas daleko se čuje, a glas o hrvatskoj kampanji pročuo se sve do Švedske. Nije trebalo puno da kampanja za oko (ili uho) zapne i međunarodnoj organizaciji DaddyHood Europe koja djeluje u Belgiji, Hrvatskoj i još 10-ak europskih država. Osnivači su Hrvat Marino Manzoni i Šveđanin Thomas Pickelner, a organizacija želi promijeniti čestu praksu da su očevi zapostavljeni u priči oko roditeljstva. Cilj organizacije je promoviranje aktivnog očinstva te se zalažu za ravnopravno roditeljstvo. Pokrenuli su i Dadathlon, virtualno natjecanje namijenjeno tatama i njihovoj djeci. Odvija se kroz cijelu godinu te se sastoji od tri discipline, trčanje u travnju, bicikliranje u lipnju te pješačenje u rujnu.

Tata Marino Manzoni u utorak će sudionicima predstaviti organizaciju DaddyHood Europe, razgovarat će se o ravnopravnom roditeljstvu i aktivnom očinstvu, a bit će prikazan i kratki film o DDH pustolovini. Zanima vas kako izgleda 7-dnevna hiking avantura dvoje tata i dvoje 2-godišnjaka oko otoka Krka? Dođite u utorak u 20 sati u MO Horvati Srednjaci, Horvaćanska cesta 54, ulaz je besplatan. Mnoštvo korisnih informacija, doza inspiracije kako kvalitetno provesti vrijeme sa svojim klincima i grupna podrška su zagarantirani.

Jezične barijere neće biti jer će se druženje odvijati na hrvatskom jeziku, a pozvani su svi roditelji, oni koji to jesu i oni koji će to tek postati, te ostali članovi obitelji. Zajedničkim i međunarodnim aktivnostima pokažimo da su ravnopravno roditeljstvo i sretno djetinjstvo svojoj djeci ODABRALI TATE!

Zbog trenutne epidemiološke situacije i obaveznog vođenja popisa sudionika potrebno se prijaviti na radionice koje su besplatne.

Kontakti za prijave na edukacija, podršku i savjetovanja: 098 274 338 i 098 182 6423 ili na mail udruga.roditeljstvo@gmail.com .

Sve informacije o aktivnostima i rasporedu radionice potražite na:

Web - https://ravnopravno-roditeljstvo.com/

Facebook - https://www.facebook.com/Ravnopravno