DA2 Film Festival donosi ekskluzivne premijere dokumentaraca

Međunarodni filmski festival posvećen dizajnu, umjetnosti i arhitekturi, DA2 - Zagreb Design, Art & Architecture Film Festival održat će se online od 20. do 27. listopada 2020, u organizaciji udruge Pari pikule. Nakon uspješnog prošlogodišnjeg izdanja koje je održano u Zagrebu, festival je ove godine pronašao svoje mjesto u virtualnom prostoru te će ga moći pratiti publika iz cijele Hrvatske. Program je natjecateljskog karaktera, a obuhvaća osam hrvatskih premijera nagrađivanih filmova o svjetskim kreativcima i njihovim djelima. Osim filmova DA2 u suradnji s online platformom R+ donosi i seriju moderiranih razgovora s hrvatskim profesionalcima pod nazivom Šta DA?.

Ostvarenja u fokusu drugog izdanja DA2 Film Festivala inspirativne su priče o planetarno slavnim autorima poput Gian Lorenza Berninija, Alvara Aalta i Marine Abramović, ali i o nekima za koje možda dosad nismo čuli, poput osebujnog španjolskog street art umjetnika i kipara Okude San Miguela, ratnog fotografa Jana Grarupa i Benedette Barzini, danas žestoke kritičarke modne industrije koja je 1960-ih krasila naslovnicu Voguea.

POVRATAK KUĆI, MARINA ABRAMOVIĆ I NJEZINA DJECA (Homecoming - Marina Abramovic and Her Children, 2020.) redatelja Borisa Miljkovića, koji je svjetsku premijeru imao na Sarajevo Film Festivalu, daje intiman uvid u beogradsko finale putujuće retrospektivne izložbe Marine Abramović - Čistač. Prati umjetnicu tijekom priprema za izložbu te opisuje dileme koje su je okupirale tijekom mladosti u rodnom Beogradu. S likom i djelom jednog od najuzbudljivijih svjetskih street art umjetnika današnjice, upoznat će nas EKVILIBRIJ OKUDE SAN MIGUELA (Equilibri by Okuda San Miguel, 2018.) u režiji Batiste Miguela. Španjolac Okuda poznat je po osebujnom stilu šarenih geometrijskih uzoraka koji je primijenio u svom najpoznatijem djelu, hramu Kaos u španjolskoj Llaneri. Film prati umjetnika tijekom godine dana u izradi velebne 25-metarske skulpture, koja će biti spaljena u velikoj završnici Festivala vatre u Valenciji.

Iz svijeta suvremene umjetnosti putujemo u srce baroknog Rima, uz dokumentarac BERNINI O BERNINIJU (Bernini Tells Bernini, 2018.) redatelja Andrésa Arce Maldonada. Priču o Gian Lorenzu Berniniju (1598.-1690.), izuzetnom umjetniku: graditelju (Fontana četiriju rijeka, Tritonova fontana...), slikaru i kiparu (David, Apolon i Dafne te Ekstaza sv. Tereze...) donosi njegov izravni potomak Fabiano Forti Bernini. Gledatelje uz puno topline i žara vodi u istraživanje prekrasnog Rima, ali i otkriva manje poznate crtice iz njegova života, poput epizode u kojoj je Bernini zbog ljubomore gotovo ubio brata.

Tri naslova povesti će nas u filmsku šetnju kroz povijest, sadašnjost i budućnost arhitekture. AALTO (Aalto, 2020.) finske redateljice Virpi Suutari prvi put prikazuje intimnu ljubavnu priču Alvara i Aino Aalto, finskih majstora modernističke arhitekture i dizajna koji su dijelili strast za organičku arhitekturu prilagođenu čovjeku. Film će gledateljima približiti njihov kreativni proces te prikazati slavne građevine s njihovim potpisom iz čitavog svijeta. Utonut ćemo u šaroliku povijest modernizma te usput sresti i Rockefellere, Le Corbusiera i Lászlóa Moholy-Nagyja.

KAKO IZGRADITI PLANINU (Making a Mountain, 2020) u režiji Rikke Selin Fokdal i Kaspara Astrupa Schrödera prati nastanak velebnog danskog arhitektonskog projekta Copenhill, najčišće spalionice otpada na svijetu na čijem se vrhu nalazi umjetna skijaška staza. Ova filmska simfonija na gradilištu prati glavne likove, predvođene slavnim danskim arhitektom i vizionarom Bjarkeom Ingelsom. Film LJUDSKA UTOČIŠTA (Human Shelter, 2018.) u režiji Borisa Bertrama istražuje različite načine na koje ljudi iz čitavog svijeta stvaraju svoje domove: u izbjegličkom kampu pokraj Mosula, divljim naseljima u zaljevu Lagosa ili pak u šest četvornih metara tokijskog megalopolisa. Ovaj egzstencijalistički film daje odgovor na pitanje što je zapravo dom.

Priču o jednom od najznačajnijih ratnih fotografa današnjice donosi film RATNI FOTOGRAF (The Photographer of War, 2019.) Borisa Bertrama. Jan Grarup više od 25 godina fotografira ljude koji bježe od gladi, klimatskih promjena, korupcije i rata. Suradnik je New York Timesa, The Guardiana, Le Mondea i Politikena te dobitnik osam nagrada World Press Photo. U filmu pratimo Grarupa po bojnim poljima oko Mosula u Iraku, kao i na kućnom frontu gdje se suočava sa zahtjevima očinstva, pripremom sendviča i pranjem rublja. Moćan osobni dokumentarac Beniamina Barresea NESTANAK MOJE MAJKE (The Dissapearance of My Mother, 2019), prikazan na Sundanceu, gledatelje vodi iza kulisa modne industrije. Protagonistica, ujedno i redateljeva majka, novinarka i sveučilišna profesorica Benedetta Barzini, nekad je bila uspješna manekenka koja je 60-ih godina prijateljevala s Dalíjem, Strasbergom i Avedonom. Benedettu upoznajemo u sedmom desetljeću života, a odbojnost koju danas osjeća prema svijetu vizualnog prikazivanja i površnosti čini okosnicu ovog sjajnog filma.

Festival u utorak, 20. listopada otvara projekcija filma Povratak kući: Marina Abramović i njezina djeca, a svi naslovi iz programa bit će biti dostupni od 21. do 27. listopada na online platformi ondemand.kinomeetingpoint.ba. Nakon jednostavnog postupka registracije filmove je moguće iznajmiti po cijeni od 5 eura, odnosno 35 eura za paket koji uključuje 8 filmova. Nakon prvog pokretanja film se može gledati više puta unutar 48 sati.

DA2 Film Festival prvi je festival u regiji koji objedinjuje filmove na temu dizajna, arhitekture i umjetnosti. Dio je platforme Secret Arts Cinema, programa tematskih filmskih projekcija koje slave kreativnost u organizaciji udruge Pari Pikule.