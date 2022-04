Crime and the City Solution u Boogaloou

Svjetske alter rock legende Crime + the city solution dolaze po prvi puta u Hrvatsku, a koncert će se održati u zagrebačkom Boogaloo Clubu u subotu 25.06.2022.

Ljubimci svjetski poznatog redatelja Wim Wendersa koji ih je uvrstio u svoje kultne filmove "Nebo nad Berlinom" gdje Crime + the city solution i nastupaju uživo i izvode svoju pjesmu "Six Bells Chime" , te na soundtrack fima "Untill The End Of The World" sa pjesmaom "The Adversary", predvođeni karizmatičnim Simon Bonneyom osnovani su davne pankerske 1977. godine u Sydneyu dok je Simon imao svega 16 godina!

Od 1977. do 1979. godine su imali veliki utjecaj na ključne osobe rane melbourneske art-punk/post punk scene. Godine 1984. Simon odlazi u London i sa briljantnim bivšim gitaristom grupe Birthday Party (grupa Nick Cavea prije solo karijere) Rowlandom S Howardom, svojim bratom Harryjem Howardom na basu i Epic Soundtracks na bubnjevima osnivaju londonsku verziju Crime + the city solution.

Dvije godine kasnije, nakon što su obišli Europu, UK i SAD te objavili nekoliko EP-a i album, ova postava dosegla je svoj zenit u svom finalu u povijesnoj izvedbi "Six Bells Chime" pjesme u kinematografskom remek djelu Wima Wendersa "Himmel Uber Berlin" (Nebo nad Berlinom").

Bonney je rekao da se njegov pravi glas i definitivan zvuk koji je tražio pojavio sa sljedećom, berlinskom inkarnacijom Crime & the City Solution, koja je snimila tri studijska albuma i jedan live album između 1986. i 1991. godine. Sada sa eksperimentalnim zvukom, koji je se udaljio od korijena post punk scene u Melbourneu i preuzeo istraživački glazbeni pristup. Ta postava je bila 50% Berlinčana i sadržavala je Alexandera Hackea iz Einstürzendea Neubautena na gitari, bivšeg DAF / Liaisons Dangereuses elektroničkog genija Chrisla Haasa na starinskom Korg patchbay synthu i free jazz-a Thomasa Sterna. Postavu su upotpunili Australac Mick Harvey, prvo na gitari a kasnije na bubnjevima, koji je bio član Bad Seedsa, pratečeg banda Nick Cavea i Bonneyin dugogodišnji lirski suradnik Bronwyn Adams na violini.

Jedini nastup Crime + the city solution u našim krajevima je bio 16.09.1988. na festivalu "Novi rock" gdje su nastupili kao headlineri jedne od dviju večeri. Zanimljivo je da je tada gitaru svirao Kid Congo iz Gun Club / The Cramps koji je zamjenjivao Alexandera Hackea. Također postoji kasetno izdanje snimke tog nastupa koji je obajvio pod nazivom "Live in Ljubljana" ljublajnski izdavač ŠKUC-ROPOT.

Nemojte propustit ovaj jedinstven koncert koji je prava koncertna poslastica i za sve Birthday Party, Nick Cave i Einsturzende Neubauten fanove jer tko voli te bendove voljet će i Crime + the city solution! Koncert će se održati u subotu 25.06.2022. u Boogaloo Clubu s početkom u 20 sati.

Cijene ulaznice iznose 170 kn do ponedeljka 04.04.2022., od utorka 05.04.2022. će ulaznice koštati 190 kn, a na dan koncerta 210 kn. Ulaznice se mogu kupiti preko Entrio.hr on line i na Entrio prodajnim mjestima, dok će se hard tickets (ulaznice sa sličicom) moći kupiti od 05.04.2022. u Boogaloo Caffe Baru - Ul. grada Vukovara 68 (od 10:00 - 16:00, ulaz iz Ivana Lučića), Dirty old shopu (također i online) - Tratinska 18, Rockmarku - Hrvatske bratske zajednice 4 (također i online) u Zagrebu.