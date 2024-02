Cradle of Filth krajem srpnja u Zagrebu

Legende ekstremnog metala Cradle of Filth vraćaju se u Zagreb nakon dugih 15 godina! U notese i pametne telefone valja upisati 27. srpnja, a mjesto održavanja ove vrlo nezgodne manifestacije je Tvornica kulture! Early bird ulaznice, baš kao i za koncert u Beogradu dan nakon, su rasprodane! Cijena ulaznice u pretprodaji je 33 eura i može se kupiti u Dirty Old Shopu i preko njihovog weba.

Cradle of Filth je nastao u engleskom gradu Suffolku 1991. godine. Rane dane je u nekoj mjeri obilježio zvuk crnoga metala, međutim s vremenom su u svoj glazbeni izričaj dodali utjecaje gothica i sympha pa kako to već biva kad se pristupa vrlo eklektično - stavi ih se u ladicu "ekstremni metal". Istini za volju ni sami članovi benda, a posebice osnivač Dani Filth nisu baš bili naročito decidirani po tom pitanju tijekom cijele karijere. Cradle of Filth svoju inspiraciju je oduvijek crpio iz gotičke literature, poezije, mitologije i horor filmova. Bend je oduvijek privlačio ponešto kontroverze oko sebe, dok roditelji i rodbina nisu bili nužno najsretniji ako ste nosili COF majice tamo sredinom 00-ih što je jedan značajan broj metaliona tad činio.Tri godine po osnutku izdaju kultni The Principle of Evil Made Flesh, kojeg je časopis Metal Hammer uvrstio u "top 10 najznačajnijih black metal albuma u zadnjih 20 godina.". Četiri godine kasnije izdaju vjerojatno svoje najpoznatije izdanje, "Cruelty and The Beast", konceptualni album koji je posvećen mađarskoj barunici dosta nezgodnog karaktera, Báthori Erzsébet. Bend uskoro dolazi na vrhunac popularnosti, redovito izazivaju kontroverze širom svijeta, BBC radi dokumentarac o njima, Dani Filth ima glavnu ulogu u filmu "Cradle of Fear..."

Dosad su izdali 13 albuma, a posljednji od njih je "Existence is Futile" koji je jako dobro prihvaćen i od kritike, kao i globalnog fanovlja pa će se ponešto s tog izdanja moći čuti i ovom prilikom u Tvornici kulture.

Članovi benda su: Dani Filth - vokal, Donny Burbage - gitara, Ashok - gitara, Daniel Firth - bas, Martin Skaroupka - bubnjevi, Zoe Marie Federoff - live vokal i klavijature.

Kao što je već napisano, dan nakon Cradle of Filth će nastupiti u Beogradu, također u organizaciji Hangtime Agencyja.