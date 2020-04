COVID-19 mjere za poduzetnike

HAMAG-BICRO mikro, malim i srednjim poduzetnicima osigurava obrtna sredstva putem COVID-19 zajmova. Prihvatljivi korisnici su trgovačka društva, obrti i fizičke osobe koje obavljaju djelatnosti slobodnih zanimanja te ustanove i drugi slični gospodarski subjekti koji su u privatnom vlasništvu s više od 50%.



COVID-19 zajam isključivo za obrtna sredstva

Zajmovi se odobravaju na temelju poslovnog plana, a namjena im je financiranje obrtnih sredstava u svrhu pomoći poduzetnicima uslijed pandemije uzrokovane koronavirusom. Zajmovima je moguće financirati obrtna sredstva - priprema proizvodnje, sirovine i materijali, ostali proizvodni troškovi, troškovi zaposlenih, nova zapošljavanja, zakup poslovnog prostora te režijski troškovi. Zajam nije namijenjen za refinanciranje postojećih kreditnih obveza/leasinga te plaćanje obveza nastalih prije 2020. godine.

Iznosi i rokovi

Visina COVID-19 zajma može iznositi do maksimalnih 750.000 kuna, uz jedinstvenu kamatnu stopu od 0,25%, a rok otplate je do 5 godina. Rok korištenja zajma je do 6 mjeseci, a moguć je i poček od 12 mjeseci ukoliko je rok otplate najmanje 2 godine.

Prihvatljivi korisnici (važno)

Krajnji korisnik mora dokazati da je korona virus imao negativan utjecaj na njegovo poslovanje u vidu pada prihoda od minimalno 20% u prvom kvartalu 2020. godine ili jednakog predviđenog pada prihoda u narednim kvartalima 2020. godine, i to u usporedbi s istim razdobljem 2019. godine, odnosno za prijavitelje koji u tom razdoblju nisu bili osnovani, sa zadnjim kvartalom 2019. godine.

Za djelatnosti kojima nije naložena obustava rada Odlukom Stožera Civilne zaštite RH, zajam je moguće odobriti isključivo na temelju dokazanog pada prihoda u prvom kvartalu 2020. godine, a ne temeljem projekcije budućeg pada prihoda.

Instrumenti osiguranja

Za osiguranje obveza prema zajmu, poduzetnik mora osigurati zadužnicu.

Ovaj financijski instrument važi do iskorištenja sredstva, a najkasnije do 31. prosinca 2020. godine.

Ostale COVID-19 mjere u nadležnosti HAMAG-a

U okviru mjera za pomoć malim i srednjim poduzetnicima uslijed pandemije uzrokovane koronavirusom, HAMAG-BICRO provodi i sljedeće mjere:

1) Povećanje alokacije i smanjenje kamata za redovni financijski instrument ESIF Mikro zajmovi za obrtna sredstva namijenjena mikro i malim poduzetnicima koji nisu prihvatljivi za financiranje putem gore spomenutog COVID-19 zajma (1.000-25.000 EUR, poček 12 mjeseci, kamata na 0,50% - 0,75% - 1,0% ovisno o indeksu razvijenosti)

2) Smanjenje kamatnih stopa za redovne investicijske kredite ESIF Mikro i Mali zajmovi (1.000-50.000 EUR; udio obrtnih sredstava do 30%, kamata 0,1% - 0,25% - 0,5% ovisno o indeksu razvijenosti)

3) Povećanje maksimalne stope jamstva za ESIF pojedinačna jamstva za kredite za obrtna sredstva sa 65% na 80% glavnice kredita (jamčeni krediti iznos jamstva 150.000-1.000.000 EUR) putem 17 banaka

4) Uspostava novog financijskog instrumenta Mikro zajam za ruralni razvoj za obrtna sredstva (1.000-25.000 EUR, poček 12 mjeseci, kamata 0,5%)



Linkovi na natječaje

Više o novom natječaju COVID-19 za obrtna sredstva možete pronaći ovdje.

Više o novom financijskom instrumentu za ruralni razvoj za obrtna sredstva možete pronaći ovdje.

Više o redovnim ESIF mikro zajmovima za obrtna sredstva možete pronaći ovdje.

Više o redovnim ESIF mikro i malim zajmovima za investicije možete pronaći ovdje.

Više o redovnim financijskim instrumentima za ruralni razvoj možete pronaći ovdje.

Više informacija o ostalim natječajima možete pročitati ovdje ili nas možete kontaktirati na brojeve telefona 01 5806 307 i 01 5806 308.