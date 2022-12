cmsLAB - radionica weba

cmsLAB je radionica koja se koncentrira na instalaciju i korištenje open source CMSova (content management system) za postavljanje web stranica.

Prijave (obavezne) na https://cloud.hacklab01.org/index.php/apps/forms/2HmaCJqHeit6Nx3z

Upiti na info@hacklab01.org

Sri 28.12.2022. 16:00-20:00 - klub MaMa, Preradovićeva 18, Zg. Sudjelovanje slobodno.

Radionica obrađuje:

- registraciju besplatne (pod)domene

- usmjeravanje domene na cpanel web hosting

- korištenje FTP klijenta

- kreiranje i administracija MySQL baze (phpMyAdmin)

- instalaciju CMSa (počinjemo od WordPressa, isprobavamo druge; Joomla, Magento, Drupal, ...)

- WordPress administracijsko sučelje (backend) - instalacija tema, plugina, namještanje izbornika, widgeta, ...

- instalacija lokalnog serverskog sučelja

Za sudjelovanje na radionici potrebno je:

- donijeti vlastito računalo

- imati visoku toleranciju na frustracije

Preporučljivo:

- donijeti smartphone koji može dijeliti konekciju (koristit ćemo besplatne servise i poželjno je da svatko ima vlastitu IP adresu.)

Voditelj radionice:

Vedran Gligo (1984.) - samouki DIY haker / umjetnik / organizator / projektni voditelj. U svojoj svakodnevnoj praksi primjenjuje principe slobodnog softvera i osnažuje lokalnu zajednicu održavajući besplatne i otvorene digitalne radionice u zagrebačkom hacklabu01 (https://hacklab01.org).

Djeluje u području slobodne kulture, promocije GNU / Linux sustava, glitch stvaralaštva, suradničke online umjetnosti velikog razmjera, nezavisne kulturne produkcije, (h)aktivizma (...). Jedan je od kustosa i osnivača Fubara - godišnjeg novomedijskog programa.

https://v3d.space

And remember kids - don't learn to hack - hack to learn.