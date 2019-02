Cloud 68 u Močvari 3. ožujka

Nakon dugogodišnje pauze, Višeslav, gitarist, tekstopisac i skladatelj, ponovo se odlučio ozbiljnije primiti gitaru u ruke, pozvavši starog prijatelja Marka, te članove obitelji, Bornu i Mislava, da mu se pridruže. Uz Antona na basu, 2013. godine osnovan je sastav Cloud 68.

Višeslavove skladbe karakterizira osebujan gitarski rif, na kojeg se oslanjaju Bornine solaže, Antonova i Markova ritam sekcija ,te Mislavov duboki vokal, ponajviše su rezultat rokerskih upliva koje je sam upijao tijekom čitavog života, od bendova The Pixies, R.E.M., Dinosaur Jr., Buffalo Tom I Teenage Fanclub, do recentnijih The Nationala, Calexica i The Black Keysa.

Bez velikih očekivanja da se vinu u diskografske visine, ovi prijatelji prije svega uživaju u povremenom muziciranju, otvoreni za različite glazbene utjecaje koji se mogu čuti u njihovim skladbama, a Višeslavovi tekstovi variraju od posve osobnih do onih univerzalnih.

Unatrag nekoliko godina Cloud 68 je nastupio na HGF Sessions u Hard Placeu u Zagrebu, zagrebačkom klubu Sax, na plaži Banj šibenskog festivala SuperUho, te u predivnom ambijentu Šakan Festivala u Brelima.

Album Cloud 68

U studenom 2017. Cloud 68 ušao je u Sunday Studios Svena Pavlovića u Svetoj Nedelji kako bi snimili album na kojem će u konačnici završiti devet pjesama, a samo snimanje albuma trajalo je gotovo godinu dana.

S producentom Svenom Pavlovićem dečki su peglali pjesmu po pjesmu, uklapajući ideje koje su se rađale na licu mjesta, od intervencija u tekstove do mogućnosti koje pruža današnja tehnologija, uzimajući u obzir neizostavnu rockersku podlogu na kojoj su odrasli, bilo da je riječ o klasičnome rocku sedamdesetih ili heavy metalu i popu osamdesetih, do grungea I shoegazea devedesetih.

Album se sastoji od devet pjesama univerzalnih i introspektivnih tekstova osebujne lirike, a glazba seže od balada do rockerskih melodija. Na pojedinim su pjesmama na albumu, osim članova benda, sudjelovali Sven Pavlović i Dunja Bahtijarević, gudači Noami Konforta i Mladen Dervenkar na violinama, Donat Gašljević na violi, te Janko Franković na violončelu. Mastering je odrađen u Mercury Mastering, Oceanside CA u SAD-u.

Album je izašao za poznati nezavisni Dirty Old Label, dostupan je u svim CD shopovima i prodavaonicama ploča, a moguće ga je poslušati i downloadati na službenom Bandcampu benda.

Promocija albuma "Cloud 68" održat će se u zagrebačkom klubu Močvara u nedjelju 3.3., s početkom u 21:00 sat, a ulaz je slobodan.

Sve informacije su dostupne i na Facebook eventu  https://www.facebook.com/events/2233413476907689/