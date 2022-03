Cinkuši u Močvari 15. 3.

Cinkuši su grupa koju volimo nazivati etno-punkom jer su njihovi nastupi beskompromisni, a u gotovo 30 godina djelovanja nisu izgubili ni dašak energije po kojoj su svih ovih godina poznati. Iako su njihovi albumi sjajni i definitivno bi svi oni koji vole dobru glazbu, ne samo etno karaktera, trebali imati Cinkuše u svojoj fonoteci, upravo na nastupima uživo Cinkuši pokazuju svoje najbolje lice.

Njihova energija je toliko zarazna da nikoga ne može ostaviti ravnodušnima. Uostalom, nije baš slučajno što je na portalu Ravno do dna usporedba s Cinkušima išla u smjeru The Poguesa, ali i Brucea Springsteena. Obje usporedbe definitivno su na mjestu.

I sami Cinkuši znaju kako su njihov najveći forte upravo koncertni nastupi pa će za njih reći:

"Svi oni koji su barem jednom bili na koncertu Cinkuša znaju kako će to izgledati - očekuje nas beskompromisni nastup benda koji je muzikom možda etno bend, ali je stavom i izvedbom itekako punkerski. Cinkuši su jedan od rijetkih bastiona hrvatskog etno izraza kojim pogađaju sve generacije - od najmlađih do najstarijih, od ljubitelja klasične, jazz, narodne ili starogradske glazbe, do poklonika rocka, punka i alternativne glazbe. Na njihovim koncertima redovito vlada atmosfera snažnog doživljaja radosti i života, katarze, delirija i transa koji podjednako vibrira između publike i glazbenika zahvaljujući energičnim nastupima koji su redovito prošarani humorom, samoironijom i nevjerojatnom nonšalancijom kakvu ima rijetko koji bend s ovih prostora."

Petrica Kerempuh ne steroidima, u ultra dobrom raspoloženju i sa željom da svoje dobro raspoloženje podijeli s ljudima oko sebe. Tako nekako možemo najaviti još jedan nastup Močvarinih dragih gostiju, ljudi koji se znaju zabaviti i koji znaju zabaviti publiku.

UTORAK 15.03.2022.

VRATA 19:00 • POČETAK 20:00 • UPAD 50/65 KN