« Kultura
objavljeno prije 3 sata i 7 minuta
OSVRT

Ciklus zimskih krajobraza Ivane Žerovnik

Ivana Žerovnik
Ivana Žerovnik (Arhiva)
Više o

izložba

,

osvrt

,

Ivana Žerovnik

U posljednjih nekoliko godina osobitu pozornost javnosti izazvala je opusom fotografija u nizu ciklusa Ivana Žerovnik. Budimo iskreno, iako je danas fotografija moguća doista svima, čini mi se da je prije bilo više umjetničkih fotografa.

Ivana Žerovnik ističe se svojim autorskim opusom, vrlo odmjerenim i nadahnutim.

U njezinim fotografijama uvijek rado uočavam i pomalo tajanstva i blagog odraza skrivenih misterija.

Pred nama je novi ciklus ciklus zimskih pejzaža nastalih krajem prošle i početkom ove godine. Pejzaži su snimljeni u Vrbovcu, na ribnjaku (Bayeru) u ranim jutarnjim satima.

„Već sam spomenula da volim snimati maglovite pejzaže", ističe Ivana Žerovnik.

Kada govorimo o fotografijama Ivane Žerovnik, najprije pomislim na paralelni, stvarno nestvarni svijet koji živi tiho i gotovo nečujno na njezinim fotografijama.

Osobitost fotografije Ivana Žerovnik snažna je i iznimno dojmljiva.

Piše: Miroslav Pelikan
15.04.2026. 12:04:00
    
Novi komentar
nužno
nužno

skrolaj na vrh