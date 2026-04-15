Ciklus zimskih krajobraza Ivane Žerovnik

U posljednjih nekoliko godina osobitu pozornost javnosti izazvala je opusom fotografija u nizu ciklusa Ivana Žerovnik. Budimo iskreno, iako je danas fotografija moguća doista svima, čini mi se da je prije bilo više umjetničkih fotografa.

Ivana Žerovnik ističe se svojim autorskim opusom, vrlo odmjerenim i nadahnutim.

U njezinim fotografijama uvijek rado uočavam i pomalo tajanstva i blagog odraza skrivenih misterija.

Pred nama je novi ciklus ciklus zimskih pejzaža nastalih krajem prošle i početkom ove godine. Pejzaži su snimljeni u Vrbovcu, na ribnjaku (Bayeru) u ranim jutarnjim satima.

„Već sam spomenula da volim snimati maglovite pejzaže", ističe Ivana Žerovnik.

Kada govorimo o fotografijama Ivane Žerovnik, najprije pomislim na paralelni, stvarno nestvarni svijet koji živi tiho i gotovo nečujno na njezinim fotografijama.

Osobitost fotografije Ivana Žerovnik snažna je i iznimno dojmljiva.