Ciklus bliskih motiva Duška Šibla

Akademski slikar Duško Šibl, istaknuti je suvremeni hrvatski likovni umjetnik, autor je intrigantnog i iznimno cijenjenog opusa, od ciklusa motiva s figurama u pokretu, apstraktnih kompozicija, krajobraza, portreta.

Kontinuirano slikajući u više atelijera ( od Zagreba, preko Dubrovnika i Opatije do Londona), Šibl je kreirao složeni svijet isprepletenih motiva, koji izviru jedan iz drugoga i jednako tako uviru jedan u drugoga.

I apstrakcija je gusto i snažno povezana s figuracijom i naravno obrnuto.

Kada pogledamo novu produkciju akrila na platnu srednjih formata i, naročitu djelo Izgubljeni raj, Pad , na temelju inspiracija velikog engleskog književnika Johna Miltona, s karakterističnim eruptivnim silovitim prodorima energije i užarene lave iz utrobe zemlje, do različitih stupnjeva prepoznatljivosti figura u pokretu, od posve simboličnih obrisa do jačih i posve uobičajenih formi figura, uočavajući njihovu blisku izvornu povezanost, pratimo metamorfoze odabraih motiva.

Koloristički sjedinjeni u žestokom izričaju, vatrenom, blještavom, razarajuće nezaustavljivom , Šibl oblikuje svoj svijet motiva na jedinstven način, stvarajući galeriju tajanstvenih likova i pojava, skrivenih i prikrivenih, jasnih i odlučnih.

Novi ciklus akrila na platnu Duška Šibla čine djela sve uzbudljivija, uznemirenija, žešća, prodorna, napetija,iznimno ritmična, pokretljiva, sa sve više upita u dinamičnom i osebujnom koloritu.