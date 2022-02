Četiri razloga zbog kojih ćete zavoljeti PMS

Svaka osoba koja ima menstruaciju ima poseban odnos sa svojim menstrualnim ciklusom. Često taj odnos nije najugodniji. PMS, ili predmenstrualni sindrom, može doći s mnoštvo neugodnih simptoma kao što su grčevi, razdražljivost, umor i drugi. Mnoge žene ne vole PMS zbog tih neugodnih simptoma, no iako vam katkad pokvari dan, PMS ipak ima svoje prednosti. INTIMINA, brend posvećen ženskom intimnom zdravlju, donosi vam razloge radi kojih ćete zavoljeti PMS:

Daje vam uvid u vaše zdravlje

Menstruacija može dati vrijedne podatke o vašem zdravlju. Neki stručnjaci gledaju na menstruaciju kao na znak života, poput krvnog tlaka i temperature. To se odnosi i na PMS koji je dio menstrualnog ciklusa. Ako imate intenzivne PMS simptome kao što su grčevi, pojava prištića i promjena raspoloženja, to bi mogao biti znak hormonalne neravnoteže. PMS vam daje priliku da pratite promjene u svom tijelu iz mjeseca u mjesec. Možda ćete primijetiti razlike ovisno o vašoj prehrani, količini tjelovježbe, razni stresa i više. Zašto je ovo bitno? Zbog toga što vam daje aktualnu informaciju o tijelu i o tome kako određeni način života utječe na vas, te vam daje mogućnost da prenesete te informacije svom doktoru. Ako primijetite promjene u simptomima PMS-a, zabilježite ih u dnevniku ili aplikaciji za praćenje menstruacije.

Prilika za odmor

Užurbana svakodnevica vam ne dopušta previše mogućnosti za usporavanje. Ponekad žurite kroz život sve dok vas vaše tijelo ne prisili da stanete. Mnogim osobama s menstruacijom, PMS radi upravo to. Možda ćete osjećati pritisak da nastavite raditi punom parom, rješavati stvari sa svoje liste obaveza, dok će vaše tijelo čeznuti za pauzom. Iako možda ne možete odgoditi svaku obavezu, pokušajte planirati unaprijed tako da pronađete vrijeme za pauze i uživanje u trenutku. Kako usporiti? Možete li odgoditi sastanke, susrete i druženja za neki drugi dan? Možete li izbjeći velike projekte oko dijela mjeseca kad se pojavljuje PMS? Možete li spavati deset minuta duže? Važno je da ponekad usporite i dopustite tijelu da se odmori.

Vrijeme za razmišljanje

Pojava intenzivnih emocija prije menstruacije nije neuobičajna. PMS može izazvati osjećaje nesigurnosti, brige, anksioznosti i druge. Većinom, tim osjećajima dajete svoju punu pažnju, što je u potpunosti u redu i normalno, no pokušajte iskoristiti intenzivne emocije kako biste razmislili o tome što vas muči i kako biste našli put prema iscjeljenju. Iako možda nećete imati ove emocije tijekom ostatka mjeseca, one su tu i čekaju da izađu na površinu. PMS nam daje priliku da ih proživimo i odlučimo što želimo napraviti s njima. Ako nemate terapeuta, brojni su alati koje možete koristiti za pomoć u promišljanju kao što je pisanje dnevnika, vođena meditacija ili razgovor s bliskim osobama. Ponekad je pravi lijek dobra serija i sladoled, no ako osjećate da se ne možete nositi sa simptomima PMS-a, moguće je da bolujete od ozbiljnijeg stanja zvanog Predmenstrualni disforični poremećaj (PMDD). PMDD je ponekad uzrokovan kemijskom neravnotežom u mozgu, poput depresije i ostalih psihičkih poremećaja. Simptomi PMDD uključuju depresivno raspoloženje, ljutnju i razdražljivost, nesanicu, osjećaj beznađa i slično. Ako sumnjate na PMDD, savjetujemo vam da potražite profesionalnu pomoć umjesto da ignorirate problem i nadate se kako će proći sam od sebe.

Vodite brigu o sebi

Vaše tijelo naporno radi za vrijeme PMS-a. Taj dio mjeseca nudi vam priliku da se posvetite brizi o sebi. Briga o sebi je individualna i različita za svakoga, a može se i mijenjati od ciklusa do ciklusa.

Ovo su neki od naših omiljenih načina za brigu o sebi za vrijeme PMS-a:

Napravite si kupku. Zapalite svijeću, ubacite mirisne proizvode za kupku, stavite masku za lice i uronite u kadu.

Masturbirajte. Solo seks vam može podići raspoloženje i pomoći s grčevima.

Jedite omiljenu hranu. Udobno se smjestite pred TV, pustite neki inspirirajući film i uživajte u omiljenim zalogajima.

PMS može biti intenzivan i zbog toga ne bi trebali patiti. Većini to nike najdraži dio mjeseca, no nadamo se da će vam ovih nekoliko dobrih strana PMS-a biti dovoljan razlog da ga zavolite ili da ga barem tolerirate.