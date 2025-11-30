Četiri popodnevne pogreške koje radimo i ostajemo debeli ;)

Dosljednost u prehrani i kretanju važna je za očuvanje zdravlja, a odluke donesene između ručka i večere mogu imati značajan utjecaj na metabolizam. Stručnjaci izdvajaju nekoliko poslijepodnevnih navika koje najviše pridonose nakupljanju visceralne masti.

1. Zaslađena pića kao skriveni neprijatelj

Zaslađena kava i gazirani napitci često sadrže velike količine dodanog šećera, što pridonosi povećanju visceralne masti. Dijetetičarka Maya Feller navodi da redovita konzumacija takvih napitaka potiče razvoj masnih naslaga na jetri. Zaslađena pića glavni su izvor dodanog šećera u prehrani i povezana su s pogoršanjem metaboličkog zdravlja. Stručnjaci preporučuju jednostavnije verzije kave ili napitaka s manje dodanog šećera kako bi se smanjio ukupan unos. Umjerenost je ključna u izbjegavanju ovog problema.

2. Cjelodnevno sjedenje i njegove posljedice

Dugotrajno sjedenje smanjuje mišićnu aktivnost, usporava metabolizam i potiče nakupljanje visceralne masti. Dijetetičarka Jessica Cording objašnjava da ovaj obrazac povećava rizik od inzulinske rezistencije i metaboličke disfunkcije. Uključivanje kratkih pauza za kretanje tijekom dana može poboljšati regulaciju glukoze. Stručnjaci ističu da čak i minimalni pokret tijekom radnog vremena ima pozitivan učinak. Redovito prekidanje sjedenja pomaže u smanjenju masnih naslaga.

3. Preskakanje obroka

Preskakanje obroka često dovodi do kasnijeg prejedanja jer je glad jače izražena. Feller naglašava da se tada teže prepoznaju signali sitosti, što povećava rizik od impulzivnog biranja visokokalorične hrane. Takav obrazac narušava stabilnost energije i olakšava nakupljanje masnoće. Dijetetičari upozoravaju da preskakanje obroka narušava metaboličku ravnotežu. Održavanje redovitih obroka pridonosi stabilnijem unosu energije.

4. Visoko prerađene grickalice

Cording navodi da visoko prerađena hrana uzrokuje nagle promjene glukoze i inzulina, što potiče žudnju i umor. Hrana poput čipsa, keksa i čokoladica lako se prejeda i ne nudi ključne nutrijente. Stručnjaci povezuju ovakve navike s pogoršanjem metaboličkih procesa. Preporučuju međuobroke koji sadrže vlakna, proteine i minimalno obrađene namirnice. Takav izbor smanjuje energetske padove i održava stabilniji metabolizam.

Male promjene za velike rezultate

Cording napominje da popodnevni izbori, posebice oni vezani uz međuobroke i kretanje, snažno oblikuju razinu energije i metaboličko zdravlje. Preporučuje hranu koja sadrži proteine, vlakna i zdrave masti jer pomaže u stabilizaciji glukoze. Uključivanje kratkih aktivnosti tijekom dana dodatno podupire metaboličku ravnotežu. Dosljedne male navike donose najvidljivije rezultate.