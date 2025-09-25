Cenzura za napise o američkoj vojsci

Američka vlada predsjednika Trumpa želi ograničiti izvještavanje o vojsci i od medija zahtijeva da informacije objavljuju samo uz prethodno pribavljeno odobrenje. To proizlazi iz memoranduma ministarstva obrane objavljenog prošlog petka. Novinarima koji objave informacije bez odobrenja prijeti oduzimanje akreditacije, što znači da više ne bi imali pristup svim vojnim objektima, kao ni ministarstvu obrane.

Vodeće medijske organizacije odmah su osudile taj korak. Novinska agencija Reuters izrazila je „duboku zabrinutost" i upozoravaju kako su slobodni i neovisni mediji neophodni za američku demokraciju kako bi se osigurali transparentnost i odgovornost, navodi se u priopćenju. Svaki pokušaj vlade da ograniči izvještavanje krši ono što je zajamčeno Prvim amandmanom američkog Ustava. Reuters će i dalje „nepristrano, točno i neovisno" izvještavati o Pentagonu.

I New York Times, Washington Post i Wall Street Journal kritizirali su tu mjeru. Nacionalni klub novinara u Washingtonu to naziva „izravnim napadom" na neovisno novinarstvo.

Niti vojska ne treba ništa prikrivati

Kritike na takvu nakanu stižu i iz Trumpove stranke. Republikanski zastupnik Don Bacon, veteran ratnog zrakoplovstva, kritizirao je ograničenja. „Slobodan tisak čini našu zemlju boljom", napisao je na platformi X. „To zvuči kao još više fušeraja." Glasnogovornik Pentagona Sean Parnell, Ipak brani nova pravila. Tvrdi kako je tu riječ o „osnovnim, smislenim smjernicama za zaštitu osjetljivih informacija kao i nacionalne sigurnosti."

Sam predsjednik Trump u nedjelju je i sam izrazio sumnju u smisao te uredbe. Na pitanje bi li Pentagon trebao određivati o čemu izvještava tisak, odgovorio je: „Ne, ne vjerujem. Reportere se ne može zaustaviti."

Već je to "ministarstvo rata"

Taj korak najnoviji je u nizu mjera Trumpove vlade kojima se povećava pritisak na medije. On također znači proširenje ograničenja pod ministrom obrane Peteom Hegsethom, bivšim voditeljem kanala Fox News. U veljači je ministarstvo iz ureda u Pentagonu uskratilo akreditaciju za četiri medija, opravdavajući tu mjeru "rotacijom" s drugim medijskim kućama, uključujući i one s ekstremno desnog političkog spektra. U svibnju je Hegseth naredio da novinari u većem dijelu zgrade moraju biti u pratnji čuvara.

U memorandumu se ministarstvo već naziva Department of War (Ministarstvo rata). Trump je naložio promjenu naziva, no ono mora odobriti Kongres.