CAT ima antibakterijske telefone

Primijenjena napredna antimikrobna zaštita proizvoda postavlja novi higijenski standard za budućnost mobilnih telefona

Bullitt Group, globalni vlasnik licence za Cat telefone predstavlja svoje nove pametne telefone Cat S42 H + i Cat B40 4G s naprednom antimikrobnom zaštitom proizvoda.

Više od deset godina Cat telefoni ističu se svojim robusnim dizajnom, čineći mobilne uređaje otpornijima za potrebe teških poslova i napornih svakodnevnih zadataka. Proširujući tu otpornost u novoj normalnoj situaciji, Cat telefoni postavljaju i nove standarde u higijeni uređaja.

Cat S42 H +

Cat S42 H + (Hygiene Plus Innovation) ima poboljšanu antimikrobnu zaštitu proizvoda ugrađenu u njegovo kućište, što ga čini prvim potpuno i trajno antibakterijskim telefonom. Svaka vanjska komponenta robusnog tijela uređaja pomiješana je tijekom proizvodnog procesa s antimikrobnim aditivom tehnologije srebrnih iona nazvanim Biomaster kako bi pomogla u borbi protiv bakterija. Testiran prema međunarodnoj normi ISO 22196, dokazano je da to aktivno antimikrobno sredstvo sprječava replikaciju stanica bakterija za preko 80% u roku od 15 minuta i 99,9% u roku od 24 sata.

Kao i svi Cat telefoni, i ovaj je vodootporni telefon certificiran prema IP68 i IP69. Ne samo da se može u potpunosti potopiti u toplu sapunicu i neprestano prati, već je podvrgnut ekstremnim testiranjima s izbjeljivačima čak 3000 puta, te se nesmetano koristio u okolini s kemijskim smjesama poput raznih sanitarija. Zajedno, ova kombinacija inovacija postavlja novi standard u higijenskom dizajnu telefona.

S42 H+ ključne specifikacije

Moćna 4,200mAh baterija

Corning Gorilla Glass 5

5.5" HD+ 18x9 zaslon osjetljiv na dodir optimiziran za vanjsku upotrebu koji se može koristiti i kada su prsti mokri ili ako imate rukavice

Android 10 (s nadogradnjom na 11 u jesen 2021)

3GB RAM, 32GB ROM, Expandable Storage (microSD )

Mediatek Helio A20 MT 6761D chipset, 1.8GHz četverojezgreni procesor

13MP stražnja kamera, 5MP prednja kamera

LTE Cat 6, VoLTE, VoWiFi

Teksturirani dizajn s dodatnim prianjanjem

Tipka prečaca koja se može programirati, a korisna je za Push to Talk (PTT), SOS (Lone worker app) ili za jednostavno pokretanje tourch ili kamere

Bluetooth 5.0, NFC

3.5mm audio izlaz (vodootporan)

Dual SIM - Nano SIM + microSD

2 godine jamstva

Android Enterprise podrška

Sigurnosna ažuriranja 3 godine

Zero-touch podrška

Cat B40

Novi Cat B40 profesionalni je telefon sa značajkom 4G koji nudi pouzdane glasovne i tekstualne veze u najtežim okruženjima. Uključujući IP68 i IP69 Ingress Protection and Hygiene Plus inovacije, sve njegove vanjske komponente su također pomiješane s antimikrobnim dodatkom na bazi srebrnih iona za izuzetnu obranu od mikroba (ISO22196), pomažući da vi, vaše kolege i vaša obitelj budete sigurni.

Higijena u svim svojim oblicima nikada nije bila važnija i WHO prepoznaje mobilne telefone kao potencijalnog prijenosnika bakterija i virusa, gdje bi ih svaka interakcija mogla prenijeti na vaše lice ili kožu. Prema studiji objavljenoj u akademskom medicinskom časopisu Germs 2017.preko 17 000 bakterija pronađeno je na mobitelima te je mobitel u džepu 10 puta prljaviji od WC školjke.

"Jedan od razloga zašto su naši telefoni toliko prljavi je toplina koju proizvode. Bakterije uspijevaju u toplom okruženju, a svi mobitele svugdje nosimo sa sobom, na sva mjesta u kojima živimo i radimo, neprestano skupljajući nova onečišćenja. Ponosni smo što smo predstavili ove antibakterijske uređaje za koje se nadamo da će pomoći u smanjenju tih rizika i potaknuti potpuno preispitivanje načina na koji se koriste svi telefoni, "rekao je Peter Cunningham, potpredsjednik proizvoda tvrtke Bullitt Group.

Od medicinskih sestara do vratara, vozača, dostavljača do zemaljske posade na aerodromima, za sve one koji su stalno izloženi drugim ljudima, ova kombinacija lakog i čistog telefona s antimikrobnom zaštitom može učiniti razliku.

B40 ključne specifikacije

1800mAh Lithium Ion baterija koja se ne može izvaditi, 30 dana u stanju mirovanja, 11 sati razgovora

2.4" QVGA zaslon

Proprietary operativni sustav

Proširena pohrana, microSD do 32GB

Unisoc T117 procesor

2MP kamera

VoLTE, ovisno o operateru GSM bands 2,3,5,8 3G bands 1,2,5,8 4G bands 1,3,7,8,20,28

Svjetiljka 100+ lumena tourch

USB Type C

Bluetooth 5.0

3.5mm audio ulaz (vodootporan)

Nano SIM, Single SIM

Temperature, -25°C to 55°C (-13°F - 131°F)

145x62x18mm

157g

2 godine jamstva

Cat S42 H + i Cat B40 pametni telefoni biti će dostupni u Hrvatskoj u zadnjem kvartalu 2021 kada će biti i formirane cijene za njih.