Budućnost u maloprodaji je sad

Najveći svjetski online trgovac Amazon pod utjecajem pandemije svoj je promet povećao za 38 posto. Zahvaljujući inovacijama u maloprodaji, brojka od 280 milijardi porasla je na nevjerojatnih 386 milijardi dolara. Iako online trgovine nisu novost, maloprodaja namirnica do sad je većinom ostala u fizičkom svijetu no s pojavom pandemije promijenio se i način na koji kupujemo namirnice.

I dok su se neki u online kupnji prvi put okušali tek za vrijeme pandemije, drugi su iskoristili mogućnost brze prilagodbe te se odlučili na inovacije koje donose promjene u industriji u kojoj nije bilo tektonskih promjena od izuma supermarketa.

Rezultati istraživanja u navikama potrošača također su pokazatelj da je za ostanak na tržištu nužno mijenjati način poslovanja i korištenjem digitalnih tehnologija prilagođavati se potrebama kupaca.

Promjene uzrokovane pandemijom

Istraživanja provedena u Hrvatskoj na samom početku pandemije pokazala su porast korištenja e-trgovine i promjenu navika potrošača.

Tijekom pandemije 60,7 posto ispitanika uglavnom bira kupnju putem interneta, ali 39,3 posto njih ostalo je pri tradicionalnom odlasku u trgovinu. Jednom tjedno u trgovinu se odlučilo otići čak 55 posto ispitanika, dok je njih 13,6 posto to radilo nekoliko puta tjedno. Da bi se informirali o proizvodima i uslugama prije kupnje, 67,9 posto ispitanika koristi platforme za informiranje kao što je Google.

Navike koje smo stekli kroz godine kupovanja i uobičajenog odlaska u trgovinu, dolaskom pandemije morale su se promijeniti. Samim time pojavile su se i nove mogućnosti kupnje za potrošače, koje su tu da im uštede vrijeme i novac. Trendovi u svijetu pokazatelj su da nas u budućnosti čekaju praktična rješenja poput self check outa i korištenja robota pri kupnji. Neka od tih rješenja predstavili su i poznati maloprodajni lanci bliski Hrvatima, dok se kod nas tek očekuje modernizacija industrije.

Samoposlužne blagajne u našim rukama

U susjednoj Sloveniji trgovački maloprodajni lanac Mercator uveo je uslugu M-sken, koja zamjenjuje tradicionalne samoposlužne blagajne i omogućuje kupovinu putem mobitela. M-sken i slična rješenja ubrzavaju proces kupovine, jeftiniji su za izvedbu od često sporih i nespretnih samoposlužnih blagajni, a testno se uvode diljem svijeta.

Amazon je s prikladnim imenom GO otvorio nekoliko trgovina u Sjedinjenim Američkim Državama, u kojima sustav senzora i kamera prepoznaje kupljene proizvode. Tako kupac, uz veću uštedu vremena, jednostavno izađe iz trgovine bez potrebe za skeniranjem proizvoda ili čekanjem na blagajni.

Sličan sustav pametne košarice za kupnju testira i nizozemski lanac supermarketa Jumbo. Košarica je napravljena s dodirnim zaslonom i kamerama te koristi umjetnu inteligenciju za registraciju proizvoda dodanih u košaricu, čime kupcima olakšava praćenje količine odabranih namirnica, ali i daje točne informacije o cijeni.

Roboti dio rješenja

Uz self check out kao trend u maloprodaji, uporaba robota sve je češće rješenje za brzo i efikasno poslovanje. Ocado logistički sustav djeluje kao nešto što bi trebali gledati u znanstveno-fantastičnim filmovima, no ustvari se radi o britanskom online maloprodajnom lancu u kojem prikupljanje naručenih proizvoda rade roboti u potpuno automatiziranom skladištu, koji se u prošloj godini može pohvaliti s 35 posto rasta prodaje.

S druge strane, u Decathlon trgovinama uskoro bi uz ljude mogli šetati upravo roboti. Uz computer vision tehnologiju i RFID čitače, stanje zalihe i artikala na polici pratit će se uz pomoć robota Simbe, koji će omogućiti trgovini i dodatni uvid u ponašanje potrošača.

FairPrice, lanac supermarketa sa sjedištem u Singapuru, radi na testiranju upotrebe robota prilikom dostave namirnica. Nakon završetka kupovine namirnica kupac se može vratiti svojim aktivnostima jer će mu vrećice isporučiti robot, a mobilna aplikacija dati potvrdu o dogovorenom preuzimanju uz QR kod.

Globalna pandemija ubrzala je proces promjena u maloprodajnoj industriji. Učestalo beskontaktno plaćanje, koje postaje sve veća preferencija kupaca, smanjilo je potrebu za kontaktom, dok je korištenje inovacija u trgovini pokazatelj nužnosti digitalne transformacije, koja neće zaobići niti hrvatsko tržište.