Bruce Dickinson stiže u Halu Zagreb

U cijelom svijetu poznat kao jedan od najvećih i najosebujnijih heavy metal vokala svih vremena, Bruce Dickinson, vraća se pred zagrebačku publiku! Jedinstveni koncertni spektakl, koji je jedna od stanica nadolazeće velike svjetske turneje The Mandrake Project, održat će se 13. srpnja 2024. godine u Hali Zagreb. Ulaznice su u prodaji od petka, 10. studenog, u sustavu Eventima.

Prvi singl s albuma koji će biti objavljen je „Afterglow of Ragnarok", dramatična i epska pjesma koja svijet upoznaje ne samo s glazbom albuma, već i s uvjerljivom pričom koja čini osnovu The Mandrake Projecta. Bit će objavljen 1. prosinca kao kolekcionarski vinil od 7 inča i uključenim stripom od osam stranica. Singl sadrži i Dickinsonovu originalnu solo demo verziju pjesme „If Eternity Should Fail", koja se prvi put pojavila na albumu Iron Maidena „The Book Of Souls" 2015. godine.

Bruce Dickinson najpoznatiji je kao pjevač kultnog britanskog benda Iron Maiden kojem se pridružio 1981. godine. Njegov prvi solo album, „Tattooed Millionaire", objavljen je u svibnju 1990., a zatim „Balls To Picasso" četiri godine kasnije. Na drugom albumu Dickinson je prvi put počeo raditi s gitaristom Royem Z-om. Prije trećeg solo albuma „Skunkworks" (1996.) održao je turneju u ratom razorenoj i okupiranoj Bosni i Hercegovini. Dokumentarac „Scream For Me Sarajevo" postao je nagrađivani film, a Dickinson je proglašen počasnim građaninom Sarajeva 2019. godine. Ovim albumom stvara potpuno novi svijet u glazbi i šire, a to bi mogla biti i svojevrsna kruna njegove dosadašnje solo karijere!

"Ovaj album je bio vrlo osobno putovanje za mene i iznimno sam ponosan na njega. Roy Z i ja smo ga godinama planirali, pisali i snimali i jako sam uzbuđen što će ga ljudi konačno čuti. Još sam uzbuđeniji zbog mogućnosti da krenem na put s ovim nevjerojatnim bendom kojeg smo okupili kako bismo mogli oživjeti album. Planiramo održati što više koncerata na što više mjesta i za što više ljudi! Bilo je važno prvom pjesmom odrediti ton projekta. Kao što i priliči naslovu, to je teška pjesma i ima riff koji je pokreće, ali postoji i prava melodija u refrenu koja prikazuje svjetlo i sjenu ostatka albuma. A ono što The Mandrake Project je, bit će otkriveno uskoro", izjavio je Bruce Dickinson.

Nadolazeća turneja započinje 18. travnja, u meksičkom gradu Guadalajara, a vezana je za njegov sedmi studijski album "The Mandrake Project", koji će početkom 2024. objaviti BMG. Na novom albumu Dickinson se ponovo ujedinjuje s dugogodišnjim glazbenim suradnikom i producentom Royem Z-om, a to je Dickinsonov prvi samostalni album nakon „Tyranny Of Souls" iz 2005. Dickinson će sa svojim fenomenalnim bendom kojeg čine gitarist Roy Z, bubnjar Dave Moreno, basistica Tanya O'Callaghan i maestro na klavijaturama Mistheria održati turneju diljem Brazila, Meksika i Europe.

Više informacija o rasporedu turneje i datumima te prodaji ulaznica može se pronaći na službenoj stranici https://www.themandrakeproject.com. Ulaznice za zagrebački koncert u prodaji su već od ovog petka, 10. studenog, a može ih se osigurati na svim prodajnima mjestima Eventima kao i putem online sustava www.eventim.hr.