Brexit – očaj, frustracije, bijes

Rok za Brexit je već jednom produžen na 12. travanj, ali britanski parlament u brojnim glasanjima nije uspio pronaći većinu ni za jednu varijantu izlaska: više puta je odbijan ugovor, koji je Vlada premijerke Therese May ispregovarala sa Bruxellesom, odbijeno je i da Velika Britanija bez dogovora naprosto napusti EU, jednako kao što potrebnu većinu glasova nisu dobili prijedlozi da zemlja ostane članicom EU ili pak da se raspiše novi referendum o istom pitanju.

Sada Theresa May pismom traži od EU da se stvar opet odgodi do 30. lipnja - to joj je prethodno odobrio parlament u Londonu s 313 prema 312 glasova. U Bruxellesu je to problem, jer su krajem svibnja izbori za Europski parlament. Ako Britanci ne dobiju pravo glasanja na tim izborima, a ostanu članica EU još neko vrijeme, moguća je lavina tužbi britanskih građana, jer im je uskraćeno pravo na predstavnike u zakonodavnom tijelu EU.

Theresa May zato kaže da će London učiniti sve što može, kako bi do 22. svibnja napustio EU, ali će s druge strane ipak početi s pripremama za glasanje na izborima. Oni bi za teritorij Velike Britanije morali biti raspisani najkasnije do 12. aprila. No jasno je već sada: sudjelovanje na još jednim europskim izborima ne bi bilo dobro dočekano u redovima konzervativaca Therese May.

„Najbolje među brojnim lošim rješenjima bilo bi odlaganje Brexita za još dvije godine", piše Freie Presse (Kemniz). „London bi imao vremena raspisati nove izbore ili održati drugi referendum. Bruxelles bi morao progutati kneglu, jer bi Britanci do tada imali pravo glasa u europskim institucijama. Ali veliko je pitanje ima li May još ima snage za ovakav potez."

List Die Welt(Berlin) piše: „Theresa May će možda ući u udžbenike kao premijerka koja je sve pokušala, ništa nije postigla, a na kraju je izgubila i ono što je imala. Od dana dolaska na funkciju u srpnju 2016. je njen prioritet bio da odobrovolji tvrdolinijaše među svojim konzervativcima. Normativna snaga činjenica - da je nemoguće napustiti EU, a zadržati sve prednosti EU - sada se probija u političku realnost. Umjesto da je to priznala na početku, May je izložila svoju zemlju i Europu politički i ekonomski izrazito štetnom procesu rastakanja."

„Brexit je trebao biti put u zlatnu budućnost. Atmosfera napretka? Od toga nema ništa", piše Frankfurter Allgemeine Zeitung. „Više vladaju očaj, frustracije i bijes. Kada se jednom budu ispitivali razlozi zašto povjerenje ljudi u politiku svuda opada, na ovom primjeru će se moći svašta naći."

Frankfurter Rundschau pak navodi: „Najčišće rješenje bio je i ostao drugi referendum. Na njemu se Britancima ne bi postavilo isto pitanje kao 23. lipnja 2016. već novo: Da li ste za ugovor o istupanju iz EU koji je u međuvremenu sačinjen? Vrijeme je da se konačno zaobiđu nejasnoće Brexita jednim planom koji bi svima bio razumljiv. Jer neće vječno ostatak EU trpjeti britanske apsurde."