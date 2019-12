Božićni koncert Ansambla Antiphonus

Ansambl Antiphonus, pod ravnanjem maestra Tomislava Fačinija, u nedjelju 29. prosinca u 20 sati, održat će božićni gala koncert u Crkvi sv. Katarine na Gornjem gradu. Uz pratnju međunarodne operne zvijezde i solista opere u Zürichu Krešimira Stražanca, izvest će jedno od najpopularnijih glazbenih ostvarenja iz barokne glazbene riznice, prvi dio veličanstvenog oratorija 'Mesija' slavnog njemačkog skladatelja G. Friedricha Händela.

Ulaznice za koncert mogu se kupiti na ulazu u Crkvu sv. Katarine, u nedjelju od 19 sati na dan koncerta, kao i online putem entrio.hr.

„Na Gornjem gradu, tik do platoeaua Gradec, nalazi se jedna jako lijepa bijela crkva. Zvonik joj je malen, ali iznad vrata joj stoji natpis: Dom Gospodnji i vrata Nebeska. Ona u svojoj unutrašnjosti krije prekrasan svod i zidove, roza i bijele, kao i čudesne (ali ne i čudotvorne) kipove i jednu propovjedaonicu od tamna drveta, i glanc novo obnovljene orgulje. Dom je to i jedine zagrebačke niske koncerata sakralne glazbe 'Trinitas'. I, kao što veli pučka pjesma: Raduj se, o Betleme, Mesija će doć, Mesija će doć - ovogodišnja perla u toj niski je prvi dio Handelova oratorija, onaj naime vezan uz trenutačno razdoblje - od Navještenja do Božića... Uz Antiphonus, za vas pjevaju i sviraju sjajni glazbenici na instrumentima lijepima kao da su iz Rangerova dlijeta, i naš dragi Krešimir Stražanac. On je naime taj, koji će vam ispričati o narodu koji tapka u tmini, ali bez političkih konotacija, i s jasnim svjetlom na kraju tunela.

Dakle, unatoč svemu, crkva je još uvijek tamo. Potražite je u navedeni čas, pa ako budete dobri, možda začujete i glas (na engleskom, rekao bi Arsen):

Kao novorođenče, Mesija će doć, Mesija će doć. Donijet će ti sreću, spas u presretni ovaj čas. Doista još ovu noć, Mesija će doć, Mesija će doć. (On će doć)", nadahnuto je sročio i najavio predstojeći koncert Tomislav Fačini.

