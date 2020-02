Boris Kozjak dobitnic Nacionalne nagrade na Sony WPA 2020

Svjetska fotografska organizacija (World Photography Organisation) i Sony Hrvatska sa zadovoljstvom otkrivaju kako je Boris Kozjak dobitnik Nacionalne nagrade za Hrvatsku na Sony World Photography Awards 2020.

Program nacionalnih nagrada je inicijativa Sonyja i Svjetske Fotografske Organizacije s ciljem podržavanja lokalnih fotografskih zajednica u 63 države diljem svijeta. Program nagrađuje jednog fotografa iz svake države za samostalnu fotografiju, te im pruža mogućnost da svoj rad prikažu globalnoj publici na renomiranoj Sony World Photogrphy Awards izložbi u galeriji Somerset House u Londonu, od 17. travnja do 4. svibnja.

Boris Kozjak jednoglasno je odabran od strane žirija za fotografiju Veo Sjećanja, uvrštenu u kategoriju Potreti Otvorenog natjecanju. Fotografija prikazuje djevojku imena Tanja, a napravljena je u lipnju 2019. godine u Vinkovcima.

Povodom uspjeha osvajanja Nacionalne nagrade za Hrvatsku, Boris Kozjak je izjavio: „Oduševljen sam ovim uspjehom i potpuno zahvalan na prilici da predstavim svoj rad u sklopu Sony World Photography Awards-a."

Over 345,000 images were submitted to the Sony World Photography Awards 2020 competition and over 190,000 entered the Open competition (from which the National Awards winner was selected) - the highest number of entries to date.

Kao dobitnik Nacionalne nagrade, Boris Kozjak je osvojio Sony A7 III kameru.