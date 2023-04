Boje uz proljetnu kolekciju obuće

Nova Deichmann kolekcija proljeće/ljeto 2023. donosi pregršt boja u kišno sivilo koje nas posljednjih dana okružuje. U modernom ambijentu zagrebačkog Boing bara uz nove modele obuće i modnih dodataka govorilo se i o trendovima koji nas čekaju u nadolazećoj sezoni.

Ljetnom kolekcijom Deichmann ponovno nudi veliki izbor trendi modela za neodoljive odjevne kombinacije. Tenisice su i dalje neizostavne u svim stilovima, a ove sezone sve ćemo ih sve češće viđati u jarkim bojama. Uz njih su tu i loaferice u chunky stilu, ali i elegantne salonke i sandale za svečane prigode. Trend koji je s nama i u 2023. su cipele na platformu glomazna izgleda s djelomično proširenim potpeticama u stilu sedamdesetih.

Na novu kolekciju se osvrnula poznata fashion bloggerica i influencerica Matea Miljan Rafaj, koja smatra kako je pred nama još jedna zanimljiva sezona u kojoj na ulicama očekujemo kargo hlače, komade odjeće koju krase cvjetovi kao prišiveni dodaci, majice i haljine s prorezima i resicama te traper-na-traper gdje su se maxi traper suknje s visokim prorezom već istaknule.

„Na takve kombinacije uvijek je dobra ideja obuti šarene tenisice ili odvažne salonke u jarkim bojama", poručuje Matea.

„Moram priznati da sam velika ljubiteljica tenisica i najčešće ih nosim, no kada želim izgledati elegantnije, radije biram cipele na petu. One su must-have dodatak u ormaru svake žene, a sada je pravo vrijeme za njih, s obzirom na toplije dane i svečane zabave koje nam dolaze. Ovog proljeća posebno će se istaknuti modeli u veselim proljetnim nijansama. Za one odvažnije, tu su i prozirne cipele na petu", ističe Deichmann blogerica, Katarina Duvnjak.

Pregršt boja koje sežu od jarkih, preko pastelnih do crne ili bijele pa sve do neutralnih bež boja omogućuje velik izbor novih kombinacija. Vrlo su dominantne jarke, snažne boje poput narančaste, ružičaste, zelene ili plave, koje se mogu vidjeti na brojnim modelima i svojom snažnom prisutnošću najavljuju ljeto. Njihovi elegantni protivnici su nježne pastelne boje poput boje metvice, lavande pa sve do boje vanilije, koje se pretežito mogu vidjeti na ženstvenim modelima obuće, ali i na torbicama - od mini ručnih, preko elegantnih većih torbica, pa sve do clutch torbica i prostranih shopperica.

A kada je riječ o torbicama, influencerica Veronika Rosandić smatra da će one ove sezone biti glavni statement komadi za one koji vole unijeti mali kaos u elegantne kombinacije.

„Torbice u različitim veličinama, teksturama, uzorcima i bojama koje donosi nova Deichmann kolekcija unijet će odvažnost u klasične, jednobojne kombinacije i razbit će monotoniju", sigurna je Veronika.

Kada je u pitanju stil za muškarce, ležerne tenisice sa sportskim vibracijama i dalje su vrlo popularne, i to bijele ili u kombinaciji s drugim bojama, a za ured su tu elegantne i lagane cipele s vezicama.