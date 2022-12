Black metal svečanost ovu subotu u Močvari uz Grozu i Isolert

Sve popularniji njemački blackeri Groza ubilježit će ovu subotu (3.12.) svoj drugi nastup u Zagrebu, a u Močvari će im se na pozornici pridružiti njihova braća po crnom metalu, grčki Isolert. Ulaznice po pretprodajnoj od 100 kuna mogu se kupiti u Dirty Old Shopu i preko sustava CoreEvent, a na ulazu će koštati 120 kuna. Klub se otvara u 20h, početak koncerta očekuje se u 20.30.

"Vraćamo se u Hrvatsku ovu subotu slaviti hladnoću i tamu s vama. I jako se tome veselimo! Svakako podržite i Isolert koji će nastupiti prije nas. Bit će to večer za pamćenje u Močvari", izjavio je P.G. iz Groze ususret nastupu. Momci iz Isolerta razmišljaju na sličnom tragu: "Ovo će nam biti prvi nastup u Hrvatskoj i jako smo uzbuđeni zbog toga, kao i to što ćemo svirati s Grozom. Budite spremni za alkoholni kaos. Vidimo se u Močvari!"

Groza je nastala 2016. u bavarskom gradiću Mühldorf am Innu kao solo projekt. Bolji poznavatelji black metal prilika i svijeta odmah će povezati ovo ime s Mglinim prvim studijskim albumom iz 2008., a osnivač P.G. ne krije veliki utjecaj ovih Poljaka na njegov glazbeni izričaj. Nakon dvije godine P.G. je okupio bend oko sebe i ubrzo nakon toga je svjetlo dana ugledao njihov album prvijenac "Unified in Void" kojeg je izdao AOP Records. Tri godine kasnije za istu izdavačku kuću izdaju album "The Redemptive End" koji će i promovirati ovom prilikom u Močvari. Ljubitelji bendova kao što su već spomenuta Mgla, Uada ili Gearea, sigurno će simpatizirati i ove Nijemce koji polako, ali sigurno grade svoje ime u svijetu black metala.

Članovi benda su P.G. na vokalu i gitari, kao i njegov kolega U.A., M.S. je na basu, dok za bubnjevima udara T.H.Z.

Isolert je grčki black metal bend nastao u Volosu ljeta Gospodnjeg 2015. Za sebe kažu da su više skandinavska nego grčkog škola black metala, a suptilnija i nježnija black metal uha će sigurno prepoznati utjecaj Dissectiona, Gorgorotha ili Tribulationa. Svoj prvi demo "Isolated Soul" izdali su 2015., nakon kojeg su se zaredali album "No Hope, No Light... Only Death" (2016.), EP "Isolert" (2017)., split sa zemljacima iz benda Insanity Cult "Towards the Great Dissolution" (2017.), suradnju na 20-minutnoj kompoziciji s Human Serpentom "Everything Dies". Nisku njihovih izdanja dovršava album iz 2020. "World in Ruins" koji će promovirati ovom prilikom u Močvari. Članovi benda su Nick S. (bubanj, vokal), Panagiotis T. (vokal), Apostolos G. (bas) i George S. (gitara).