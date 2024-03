Bitcoin će rasti i dalje?!

S obzirom na nedavni porast vrijednosti Bitcoina i očekivanja obaranja rekordne cijene, odluka o ulaganju u Bitcoin zahtijeva temeljito razumijevanje dinamike tržišta i uključenih rizika. Bitcoin je pokazao značajan rast tijekom vremena, čak i za one koji su kupovali po najvećim cijenama. Međutim, vrlo je važno shvatiti da prošli događaji ne jamče uvijek slične povrate. Tržište kriptovaluta poznato je po svojoj volatilnosti i cijene mogu brzo oscilirati, stoga treba ostati na oprezu.

Nadolazeće prepolavljanje (halving), zakazano za 29. travnja, obično stvara optimizam među ulagačima i često dovodi do povećanja cijene Bitcoina. Prepolavljanje se događa otprilike svake četiri godine, a prva tri su se odvila 2020., 2016. i 2012. godine. Nakon prvog halvinga 2012. godine, porast vrijednosti u idućoj godini je iznosio ogromnih 559 posto. 2016. godina nije bila toliko uspješna, ali porast od 284% nije nikako loš. Zadnje dijeljenje je, pak, u narednih 12 mjeseci donijelo povećanje vrijednosti od nevjerojatnih 80 puta (8.069%). Ovaj događaj stvara pritisak na ponudu jer usporava brzinu kojom novi Bitcoini ulaze na tržište, a ovogodišnji halving dogodit će se u vrijeme rasta potražnje, što sugerira da će se brzina stvaranja novih Bitcoina usporiti, potencijalno povećavajući nestašicu i potražnju.

Pokretanje Bitcoin spot ETF-a (exchange-traded fund ili fond kojim se trguje na burzi) iznimno je značajan događaj za svijet kripto tržišta u cjelini i stvara neravnotežu ponude i potražnje. ETF-ovi titana s Wall Streeta poput BlackRocka i Fidelityja ulažu izravno u Bitcoin i kupuju sve više i više dostupne kriptovalute. Od početka veljače, otprilike 3500-4300 BTC-a se dnevno kupuje putem spot Bitcoin fondova kojima se trguje na burzi, gdje je dnevna proizvodnja oko 900 Bitcoina. Ova značajna potražnja nadmašuje dostupnu ponudu na tržištu, potičući povećanje cijena. Očekuje se da će nedostatak ponude doći do izražaja nakon travnja, kada će se dnevno rudariti samo 450 BTC. Ova neravnoteža između ponude i potražnje naglašava mogućnost daljnjeg povećanja cijena u bliskoj budućnosti. Ulagači bi trebali imati na umu ovu dinamiku ponude kada razmatraju svoje strategije ulaganja u bitcoin.

Također je preporučljivo uzeti u obzir da su nadolazeći događaji vjerojatno već uračunati na tržištu. Očekivano smanjenje ponude i njegov potencijalni utjecaj na cijene mogli su utjecati na ponašanje ulagača i tržišnu dinamiku prije samog događaja. U nekim slučajevima, kada se dogode dugo očekivani događaji poput navedenog dijeljenja, može doći do fenomena "prodavanja vijesti" (sell the news), gdje investitori prodaju svoje pozicije nakon događaja, što dovodi do privremenog pada cijene. Vidjeli smo sličan učinak u siječnju 2024., kada je pokretanje spot ETF-a dovelo do rasprodaje. Dakle, iako prepolavljanje može dugoročno imati bikovske implikacije (rast ulaganja i povećanje cijena), važno je prepoznati da to ne mora nužno dovesti do daljnjih povećanja cijena u lokalnoj perspektivi.

Zaključno, iako izgledi da Bitcoin premaši svoju najveću vrijednost svih vremena može predstavljati atraktivnu priliku za ulagače, važno je oprezno pristupiti tržištu. Krajolik kriptovaluta je dinamičan, vrlo promjenjiv i stalno se razvija, stoga je potrebno budno praćenje i prilagodljivost kako bi se njime uspješno upravljalo.