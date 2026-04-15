Biljke i svirke 2026. u Maksimiru

Biljke i svirke nakon nekoliko godina pauze, ponovno se vraća u jedan od najljepših zagrebačkih parkova, Maksimir. Festival ovoj temi pristupa bez patetike, kao prostoru promjene i kontinuiteta naglašavajući činjenicu da se šuma mijenja, ali pritom ne staje nego se obnavlja i nastavlja u vlastitom ritmu. Kroz niz diskretno postavljenih lokacija unutar parka Maksimir, posjetitelji se zapravo kreću kroz program koji se otkriva postupno, i u svom tempu, kako se kreću po parku.

Sastavljen od predivne klasične i suvremene glazbe koja će se na nekoliko lokacija odvijati u parku, instalacija naših domaćih dizajnera i umjetnika te raznih sadržaja kroz dva dana, Maksimir će postati pravo iskustvo za sva osjetila.

U popodnevnim i večernjim satima festivala, profesionalni glazbenici izvodit će djela klasične, jazz i suvremene glazbe na diskretno postavljenim lokacijama oko Drugog jezera unutar parka. Nastupit će Mario Bočić, Peki Pele, Kosjenka Turkulin, Marija Lešaja i drugi. Prije i poslije programskih segmenata instrumenti ostaju dostupni svima, čime se granica između izvođača i publike namjerno briše.

Vizualni i konceptualni sloj festivalu daju prostorne instalacije razvijene u suradnji s dizajnerima i umjetnicima: Filipom Gordonom Frankom, Sašom Tkačenkom, Natašom Mihaljčišin i Katarinom Zlatec iz studija Proplanak. U središtu je nova iteracija Tkačenkove serije Sunset, razvijena za festival uz audio sloj temeljen na pjevu ptica iz Maksimira, dok instalacija s kućicama za ptice Filipa Gordona Franka i Studija Proplanak dodatno oblikuje prostor i povezuje vizualni identitet festivala s ovogodišnjom temom. Radovi istražuju odnos između promjene i kontinuiteta, onoga što ostaje i kada se prostor mijenja.

Za djecu tu je Tajno šumsko društvo, kreativna i interdisciplinarna radionica u prirodi za djecu predškolske i rane školske dobi koja naglasak stavlja na istraživanje, stvaranje, razvoj imaginacije te učenje kroz igru.

Ulaz je slobodan. Festival je otvoren oba dana od 11 do 19 sati. Više informacija na www.biljkeisvirke.hr i na službenom Instagram profilu festivala.