Besplatna radionica filmske maske

Nakon radionice kostimografije za film i televiziju, Zagrebački filmski ured organizira i dvodnevnu radionicu filmske maske koja će se održati 28. i 29. listopada, od 18 do 21 sat, u prostorijama Travel&Technology HUB Gacka 16.

Polaznici će se na radionici upoznati s kratkim scenarijem po čijem predlošku će kreirati i prezentirati masku. Upoznat će se i s izradom filmskog kontinuiteta, apliciranjem rana, modrica i posjekotina, te osmišljavanjem likova iz scenarija. Na modelu će se prikazati osnove filmske maske i prezentirati kreativni proces.

Voditeljica radionice je Ivana Pralija, slikarica maske i edukator Level plus udruge, osnovane za promicanje kulture filma i rada na filmu.

Iskustvo je stekla kroz rad na dvadesetak dugometražnih filmova, kratkih filmova, serija i projekata, domaće i strane produkcije kao što su The Hitman's Wife's Bodyguard, Mamma Mia! Here We Go Again, Počivali u miru, Larin izbor te mnogi drugi.

Molimo vas da se za radionicu prijavite na mail info@filmzagreb.hr. Prijave su otvorene do 26. listopada ili do popunjavanja broja polaznika, a sukladno epidemiološkim propisima.