Autor plesnih megahitova Tensnake dolazi na A Weekend Block Party

Sjajni house producent Tensnake novo je veliko ime A Weekend Block Partyja, koji preuzima house subotu, 30. ožujka, u dvorištu The Garden Breweryja.

Zagrebački festival pod otvorenim nebom vraća se ovog proljeća i to od 28. do 31. ožujka uz četiri dana žanrovski podijeljena na dub i reggae, hip hop, house i soul, a sve to u kombinaciji s craft pivom i hranom, dućanom ploča i merchandisea, otvarajući sezonu događanja pod otvorenim nebom, a ujedno najavljujući ljetne festivale, i sve to u maniri prave kvartovske zabave.

Subotnju house večer režira Tensnake koji dolazi live u dvorište pivovare. Od 2006. izdaje glazbu za vlastitu i prijateljske etikete, dobivajući hvalospjeve od glazbenih znalaca i kolekcionara, a njegov EP "In The End (I Want You To Cry)" iz 2009. završio je na prvom mjestu djhistory.com. Iduće godine je singl "Coma Cat" postao zarazni megahit koji je zavladao plesnim podijima i radijskim postajama diljem svijeta, a Tensnakea nazivaju pionirom i izrazito preciznim kreatorom moderne plesne glazbe. Veliki klubovi, glazbeni znalci i brojni obožavatelji hvale njegovo umijeće čija glazba može premostiti žanrovska ograničenja, a često ga nazivaju producentom producenata. Hvaljeni debitantski album "Glow" izrodio je i suradnju s Nile Rogersom, singl "See Right Through" bio je u 5 najprodavanijih na Beatportu, a kao vlasnik etikete True Romance neumorno nastavlja s vlastitim izdanjima, remiksira imena poput Little Dragon, Lana Del Ray i Aloe Blacc te priprema novi album.

Tensnake - "Coma Cat"

Prvu veliku sezonsku open-air zabavu u Zagrebu otvorit će u četvrtak, 28. ožujka, sjajan line-up dub i reggae izvođača. U sklopu turneje povodom 30 godina djelovanja stižu Zion Train, jedni od najutjecajnijih svjetskih dub sound systema. Jedinstveni su u korištenju live dub miksanja uz pratnju akustičnih instrumenata i izuzetnih vokala, a ovoga puta dolaze s vokalisticom Michelom Grenom. Podršku daju domaći Digitron, najpoznatiji sound system u regiji i prvi u Hrvatskoj, ovaj put u DJ izdanju, zatim Bamwise, kolaboracija petero glazbenika koje je spojila zajednička ljubav prema elektroničkom dubu, a zagrijavanje će odraditi mladi Rasta Altitude Sound (R.A.S.).

Zion Train feat Michela Grena



Petak će obilježiti hip hop žanr i kanadski Skratch Bastid, trenutno od jedan od njegovih najvećih majstora na gramofonima. Uz neusporedivu tehničku vještinu, šesto čulo kada je riječ o odabiru pjesama i zaraznu karizmu na pozornici, omiljeni je DJ svojih kolega, među kojima i DJ Jazzy Jeffa. Uz njega i Nu-Marka (Jurassic 5), te hip hop velikane, Skratch Bastid sjedi u žiriju trenutno najvećeg DJ natjecanja na svijetu - Red Bull Thre3style. Za njega će publiku zagrijati domaće hip hop poslanstvo Frx, Phat Phillie, Soul Bader i Sinke Fresh.

Skratch Bastid & Andrew Forde "Redbone" (DJ + Violin Childish Gambino live remix)

Subotnja house večer uz Tensnakea donosi pravu plesnu groznicu. M.I.L.E. koji slovi za kultno ime zagrebačke scene, a tu je i rezident Mastersa LukadeLux, te Big Danny Kane koji jamči ples uz funk i disco selekciju.

Zadnji dan A Weekend Block Partyja je nedjelja, a popodnevno druženje režirat će Adriatic Coasting predstavljajući uzdanice istoimene booking i live agencije. Jack Tyson Charles, sin legendarnog Craiga Charlesa, poznatog kao Lestera iz Crvenog patuljka, dolazi uživo u punoj postavi predstaviti svoje jedinstveno viđenje soul glazbe. IVA slovi za jedno od najistaknutijih imena domaće beat scene. Tu je i deep boogie, soul, afro znalac Matija Duić, a priključuju se Nick i Pepi, začetnici Adriatic Coasting radijske emisije, programa i cijelog branda.

Jack Tyson Charles - "Restoration"

Nakon odličnog prošlogodišnjeg debija, novo izdanje A Weekend Block Partyja u suradnji The Gardena i Pozitivnog ritma trajat će jedan dan više, a događaj će u četiri dana najaviti proljeće uz provjerenu formulu žanrovsko različitih nastupa oživljavajući istok Zagreba u maniri prave kvartovske zabave. Sve će biti popraćeno sjajnim craft pivom odmah s izvora iz The Gardena, odličnom hranom, po prvi put u Zagrebu tako ćemo okusiti pravu Jamajku na tanjuru, a direktno s tog karipskog otoka stiže legendarni Mr Jerk i donosi najfinije začine i namirnice. Tim PDV-a je pripremio poseban pop-up record store s probranim vinilnim naslovima, merchandiseom te potrepštinama i dodacima za sve zaljubljenike u vinile. A Weekend Block Party ujedno je i službena najava ljetnih festivala u organizaciji dva promotera, te će predstaviti ukupno devet ljetnih događaja - Love International, Defected Croatia, Dekmantel Selectors, SunceBeat, Hospitality On The Beach, Seasplash, Outlook, Dimensions i Slurp!.

A Weekend Block Party 2018. Aftermovie

Ulaznice

Ulaznice su dostupne u sustavu Entrio.hr. Pretprodajna cijena za sva četiri dana je 250 kuna, 350 na ulazu. Dnevne ulaznice za četvrtak u pretprodaji su po 70 kuna, na ulazu 90 kuna, za petak i subotu 90 kuna u pretprodaji i 120 kuna na ulazu, te za nedjelju 50 kuna u pretprodaji, 70 na ulazu.

28.3. Dub & Reggae Thursday 18:00 - 02:00

ZION TRAIN FEAT. MICHELA GRENA (GB/IT)

Digitron

Bamwise

R.A.S.

29.3. Hip hop Friday 18:00 - 04:00

SKRATCH BASTID (CA)

Frx

Phat Phillie

Soul Bader

Sinke Fresh

30.3. House Saturday 18:00 - 04:00

TENSNAKE (DE)

LukadeLux

M.I.L.E.

Big Danny Kane

31.3. Soul Sunday 12:00 - finish

JACK TYSON CHARLES (GB)

IVA

Matija Duić

Nick & Pepi

