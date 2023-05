Automobilska industrija s istoka sve veća konkurencija europskim brendovima

Prodaja automobila u EU porasla je u ožujku najsnažnije u gotovo dvije godine, odražavajući oporavak proizvođača od problema u opskrbi, pokazalo je izvješće Europskog udruženja proizvođača automobila (ACEA) objavljeno u travnju. U ožujku je tako u 26 zemalja EU-a bez Malte registrirano više od milijun novih automobila, za 28,8 posto više nego u istom mjesecu prošle godine. U Hrvatskoj je rast bio dvostruko veći od prosjeka, pa je tako u tri prva ovogodišnja mjeseca, prema ACEA-inim podacima, registrirano 13.159 novih automobila ili 36,6 posto više nego lani u isto vrijeme. Stopa rasta najviša je od svibnja 2021. godine. No stručnjaci procjenjuju da će Europa, aktualni lider, do 2025. uvoziti više automobila nego što će ih izvoziti.

Ponovna promjena snaga na tržištu automobila

Iako je kinesko gospodarstvo u prethodnoj godini prolazilo kroz brojne izazove, primjetno je da su broj kineskih brendova i povjerenje u porastu diljem svijeta. Ovaj trend posebno je istaknut kod mlađe populacije koja se sve više preferira kineske brendove, što zbog pristupačne cijene, što zbog sve veće dostupnosti. Kineska automobilska industrija također prolazi kroz period industrijske transformacije jer brendovi s ovih prostora igraju sve važniju ulogu na globalnom automobilskom tržištu - naročito u sektoru električnih vozila.

Imaju li automobilski brendovi razloga za brigu?

Prema Kineskom udruženju putničkih automobila, ta je zemlja prošle godine po broju izvezenih automobila zauzela drugo mjesto u svijetu, odmah iza Njemačke. Kineski brendovi automobila već su lideri na nekoliko tržišta Bliskog istoka i Latinske Amerike, dok u Europi prodajom dominiraju Tesla i bivši europski brendovi u kineskom vlasništvu kao što su Polestar (Volvo) i MG, kao i europski modeli automobila poput Dacie Spring ili BMV-a iX3, koji se proizvode isključivo u Kini. Početak godine obilježila je i vijest da bi Ford kineskoj kompaniji Build Your Dreams (BYD) mogao prodati jednu od svojih glavnih tvornica u Europi.

U prošlosti, ni američki ni europski proizvođači nisu uspjeli prilagoditi cijene električnih automobila potrošačima s nižim i srednjim prihodima, dok je Kina posljednjih godina značajno smanjila njihovu cijenu. Usprkos činjenici da kineski proizvođači automobila nisu posebno cijenjeni u Europi i SAD-u, ove okolnosti sada daju Kini priliku da osvoji značajan udio na tržištu.

Europski proizvođači automobila uslijed pandemije koronavirusa pokušali su smanjiti svoju ovisnost o Kini, što je rezultiralo otvaranjem tvornica širom Europe. Češka, Slovačka, Poljska i Mađarska postale su domaćini brojnih proizvodnih pogona. Međutim, teško da će troškovi proizvodnje konkurirati tvornicama u Kini koje se oslanjaju na subvencije države i uživaju u lakom pristupu svih autodijelova i povoljnih baterija.

Koliko su zaista ozbiljne namjere kineskih proizvođača, najbolje govori činjenica da su neki od njih naručili svoje brodove kako bi osigurali potpunu kontrolu lanca snabdijevanja.

„Kineski BYD koji proizvodi samo električne i hibridne automobile je 2022. naručio šest brodova, od kojih svaki može nositi 7.700 automobila. Državna kompanija SAIC Motor Corporation već upravlja petom po veličini svjetskom flotom za transport automobila", komentirao je Zoran Starčević, direktor tvrtke cargo-partner u Hrvatskoj. Riječ je o tvrtki s dugogodišnjim iskustvom u pružanju usluga međunarodnog i domaćeg prijevoza robe, logistike, špedicije, carinjenja i skladištenja.

Logistika i transport iznimno važni dijelovi nove slagalice

Iako navedena situacija predstavlja svojevrsnu prijetnju špediterima, oni će i dalje igrati ključnu ulogu kada je riječ o avionskom transportu. Valja imati na umu da ovo nije prva promjena globalnih snaga koja će se odraziti i na logistiku i špediciju, ali upravo je ova industrija pokazala iznimnu fleksibilnost i u najizazovnijim okolnostima.

„Logistika će uvijek pratiti globalni razvoj i biti njegov neizostavan element. S obzirom na to da Kina jača svoju ulogu na europskom automobilskom tržištu i teži 'najvišoj poziciji', to bi moglo dovesti do razvoja novih lanaca snabdijevanja. Navedeno će za našu industriju biti nov izazov, ali fleksibilnost i široka mreža vlastitih kancelarija i partnera širom svijeta, omogućit će nam da kao cargo-partner podržimo sve revolucije automobilske industrije", dodaje.

Navodi da se skupi i osjetljivi dijelovi, kao što su baterije, kompjuterski čipovi, senzori i druge elektronske komponente od vitalnog značaja za automobilsku industriju, najčešće transportiraju avionom.

„Ova vrsta prijevoza ima izuzetno važnu ulogu prilikom lansiranja novih vozila na tržište. Avionski transport može biti odlučujuć faktor u blagovremenom osiguravanju rezervnih dijelova. U cargo-partneru razvili smo servise različite brzine prema potrebama naših klijenata. Uz EMERGENCY rješenje, nudimo mogućnost cargo čarter letova i kurira na letu (slanje paketa u pratnji kurira) za posebno osjetljive pošiljke", poručuje Starčević.