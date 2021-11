Australija najavljuje La Ninu

La Nina se obično povezuje s većom količinom padalina, s većim brojem tropskih ciklona i temperaturama nižim od prosjeka u ekvatorijalnom dijelu Tihog oceana.

No meteorolozi kažu da bi takve vremenske prilike ove sezone mogle imati pozitivan utjecaj na povećanje prinosa pšenice u Australiji. U rujnu je povećana prognoza za urod pšenice u ovoj sezoni za 17 posto, što je gotovo rekordna razina, a vlažniji završetak godine od uobičajenog mogao bi rezultirati i manje teškom sezonom požara.

Uzastopna pojava La Nine nije neuobičajena, rekao je Andrew Watkins, voditelj operativnih klimatskih službi australskog Zavoda za meteorologiju.

Ovaj klimatski fenomen obično traje oko godinu dana, no sadašnji modeli upućuju na to da će ovogodišnji obrazac biti kratkog vijeka te da bi na južnoj hemisferi mogao potrajati do kasnog ljeta ili do rane jeseni 2022., rekao je Watkins.

La Niña predstavlja globalni atmosfersko-oceanski fenomen koji nastaje usred fluktuacija pravaca vjetrova i temperature oceana u tropskome dijelu Tihog oceana.

Ove fluktuacije rezultiraju raznim klimatskim promjenama na južnoj hemisferi.

Svaka nova La Nina različito utječe na okolinu jer nije jedini klimatski pokretač koji pogađa Australiju, pojasnio je Watkins.

I američki su meteorolozi prošli mjesec kazali da su se i ove godine razvili uvjeti za pojavu La Nine u australskom području te da izgledi za nastavak ovakvoga vremenskog obrasca u razdoblju od prosinca do veljače iznose 87 posto.

U području Australije je sustav niskog tlaka početkom studenoga utjecao na količinu padalina od 50 do 150 milimetara u jugoistočnim dijelovima zemlje, što je najviše u zadnjih nekoliko godina. Obilne kiše prouzročile su velike poplave u dijelovima Queenslanda i u unutrašnjosti Novoga Južnog Walesa.

"La Nina bi ovog ljeta trebala donijeti manji rizik od požara i ekstremnih toplinskih valova nad istočnim državama..., no istodobno možemo očekivati ​​povećanu vjerojatnost obilnih kiša, poplava i tropskih ciklona", rekao je Matthew England, profesor sa Sveučilišta Novog Južnog Walesa koji radi u Centru za istraživanje klimatskih promjena.